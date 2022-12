Ny Lidl-butik åbningsklar

Det er snart ti år siden, at den tyske discountkæde med det farverige logo havde Dragør i kikkerten for første gang. Nu står butikken klar til åbningsfest, men det har ikke været nogen helt nem proces. Dragør Nyt har været forbi butikken kort før åbningen for at høre, hvordan det går med forberedelserne, og for at stille det spørgsmål, som de fleste tænker, når de går forbi byggepladsen: Er I sikre på, at I kan nå det?

I en skurvogn på parkeringspladsen møder vi Anders Ankersen. Han er ejendomsudvikler i Lidl og lever af at bygge Lidl-forretninger. Det er ham, der er med til at bestemme, hvilken farve facaden skal have, hvordan parkeringspladsen skal udformes og hvilke træer, der skal plantes ude foran. Det er også ham, der skal sørge for, at butikken står færdig den første december.