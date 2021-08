Ny næstformand

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget valgte sidste onsdag ny næstformand

Helle Barth (V) valgte at træde ud af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, efter hun overtog den ledige borgmesterpost, da Eik Dahl Bidstrup (tidligere V) trådte ud af politik for at blive formand for Kristelig Fagbevægelse.

Venstres suppleant, Per Faldborg Olesen, trådte ind i kommunalbestyrelsen, og overtog ved samme lejlighed størstedelen af Helle Barths udvalgsposter. Og det blev da også Per Faldborg Olesen, der blev valgt som ny næstformand i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

TM