Efter at have øvet udendørs rykker Dragørkoret nu ind igen. Arkivfoto: TorbenStender.

Ny sæson i Dragørkoret

I disse coronatider bliver der prøvet nye idéer af – også i Dragørkoret, hvor nogle af medlemmerne i maj og juni samledes i deres haver, hvor de kunne stå med stor afstand. De fandt en udfordring ved at synge udendørs, fordi lyden forsvandt, men naboerne udtrykte glæde ved at få lidt underholdning, og heldigvis var vejret med dem.

Nu, hvor sommeren er ved at være slut, bliver det sværere at være udendørs, så derfor – og fordi det atter er tilladt – rykker koret indendørs igen.

Prøvemåned i september

Har man lyst til at opleve, at det at synge skaber glæde både for en selv og for dem, der lytter på, har man mulighed for i hele september måned at prøve sine evner af sammen med Dragørkoret.

Dragørkoret er et rutineret kor, der har 40 år på bagen, derfor vil det være en fordel, hvis man har korerfaring/kan lidt noder, men bestemt ingen betingelse, bare man har lyst til korsang.

Koret har alsidigt repertoire med fire stemmegrupper (sopran, alt, tenor og bas) og synger blandt andet danske og svenske sange, klassisk musik, musicals og swing.

Dragørkorets nye sæson startede i mandags, den 7. september, i Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården 2, hvor man i festsalen hver mandag kl. 19.30–22.00 øver. Her kan man altså i denne måned blot møde op og få testet, om såvel humør som stemme kan swinge med de øvriges.

Der sprittes af og opstilles stole efter forskrifterne.