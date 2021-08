Nyt fra Dragør Boldklub:

Ny sæson – nye trænere

Så er det lige ved og næsten. Europamæsterskabet i fodbold var knapt overstået, førend Superligaen og 1. division startede op – og nu er tiden kommet til københavnsserien, som starter på lørdag den 21. august.

Dragørs Boldklubs (DB) bedste hold lægger ud med en hjemmekamp mod NB Bornholm fra Nexø.

Selvom den foregående sæson blev spoleret af covid-19, fik DB en godkendt sæson og sluttede som nummer fire.

Blandt de nye hold i københavnsserien er Husum BK, FA2000 2, HB og Sundby BK. Og da Kastrup også stadig ligger i rækken er der lagt op til spændende, lokale amageropgør.

Nyt trænerteam

DB’s bestyrelse har ansat et nyt trænerteam op til den nye sæson. De nye trænere er Claus Oemig som cheftræner og Ken List som assistent. De er begge A-licenstrænere og har blandt andet været i Kastrup Boldklub, dengang klubben spillede i danmarksserien.

»Vi er rigtigt glade for at have Claus og Ken om bord. De har vist stor interesse og engagement, og de har begge en rigtig god fornemmelse for, hvad vi vil som klub. De kommer med en masse positiv energi, men også med nye idéer. Og så hjælper det naturligvis, at de har set flere af holdets kampe og derfor kan bygge oven på det stærke fundament, vi har,« fortæller seniorformand Carsten Hein.

Den nye cheftræner er også tilfreds med det, han ser: »Ken og jeg har været ude og se nogle af kampene her i foråret, og holdet har virkelig efterladt et supergodt indtryk. Det er et hold, der står sammen og arbejder r.... ud af bukserne – og det har været en fornøjelse at se,« fortæller Claus Oemig.

Det nye trænerteam glæder sig til alt det sportslige – til at komme på træningsbanen og til kampene.

»Men vi glæder os også til at være en del af en klub og til at bidrage til den sammenhængskraft og det fællesskab, der er i klubben. Både i omklædningsrummet og truppen – men også på tværs af seniorafdelingen og til ungdoms- og børnefodbolden. Det, har vi kunnet mærke, betyder noget i Dragør, og det glæder vi os over at skulle være en del af,« lyder det fra Claus Oemig, der ser store muligheder i den nye spillertrup, der tæller fem nye spillere – heraf to fra A17-projektet.

DB har i den nye sæson tre seniorhold, hvilket seniorformanden er rigtig glad for.

Carsten Hein fortæller, at klubben sigter efter at skabe en robust seniorafdeling, hvor der er sammenhæng mellem holdene og klubbens ungdomsafdeling – derfor vil man også de kommende år se flere spillere fra både DB’s ungdomsafdeling og A27-holdene træde ind i seniorfodbolden.

Ny sæson uden veteraner

DB har spillet tre træningskampe. De to første imod B1908 fra danmarksserien og FC Rudersdal fra sjællandsserien – begge tabte DB. Den tredje kamp blev spillet i lørdags mod BK Hellas. Her vandt DB overbevisende med 3–0.

Spillertruppen er på cirka 25 spillere. Det virker som en trup, der både vil og kan spille fremadrettet fodbold.

I forårets sidste kamp sagde DB farvel til veteranerne Jamie Carter med 300 kampe og Johnni Rosenquist med 265 kampe. Begge vil nu hellige sig oldboys-spillet.

HR