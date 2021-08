Ny sæson på ungdomsskolen

Mandag den 16. august lagde Dragør Ungdomsskole ud med en ny sæson

I den nye sæson på Dragør Ungdomsskole bydes der ud over muligheden for igen at komme på skitur, sejle med Fulton og mødes til Movie Night i Dragør Bio også på flere nyheder.

Blandt de nye hold i programmet finder man Ung Explorer, der kun er for de 16–18-årige. Her bliver de unge klædt på til eventyr på havet med motorbådskort, maritim førstehjælp og spændende udflugter i Øresund. De lærer selv at navigere rundt og lave redningsaktioner på vandet, mens de bliver undervist i både marinbiologi, geografi og lokalhistorie af blandt andre naturvejleder Martin Sleimann og polarfarer Gregers Gjersøe. Holdet er en del af flere erhvervsrettede linjer i ungdomsskolen dette efterår.

De unge kan også vælge at tage på weekendkursus i at lave egen virksomhed, at starte egen podcast eller i jobsøgning. Sidstnævnte indeholder foruden undervisning i at skrive en knivskarp ansøgning og møde de lokale virksomheder også hjælp til, hvordan man til en samtale præsenterer sig selv, eller til, hvordan man kigger forbi en virksomhed med en uopfordret ansøgning. Og så er selvudvikling og personligheds-psykologi også kommet på skemaet.

»Vi har brugt nedlukningen til at finde på nye og spændende hold til de unge,« fortæller Martin Sleimann, der er programansvarlig på ungdomsskolen. Han fortsætter: »Vi kan godt mærke, at de unge også glæder sig til at mødes med hinanden igen på tværs af klasser og skoler. Det er noget af det, ungdomsskolen kan – de unge mødes med elever fra de andre skoler, som interesserer sig for det samme som dem selv.«

Skulle det værste ske, at der kommer endnu en nedlukning, så er Martin Sleimann og ungdomsskoleholdet stadig klar til at tage imod elever.

»Vi havde faktisk flere hold, der kørte rigtig godt i foråret, selvom de kun kunne mødes online. Så hvis det bliver nødvendigt, er der mange af holdene, der kan gennemføres på skærmen. Vi har heldigvis nogle dedikerede elever og opfindsomme lærere, der kan gøre skærmtiden sjov,« lyder det fra Martin Sleimann.

I foråret fortsatte teaterholdet sæsonen ud med øvelser hjemme ved skærmen, mens skriveholdet faktisk blev forlænget, selvom holdet kun kunne mødes online.

Også outdoor-holdet lykkedes med at holde kontakten og træningen ved lige via sms’er og gennem virtuelle møder.

»Men når det er sagt, så håber vi selvfølgelig, at vi kan få lov at gennemføre programmet, som det er tiltænkt – for der er rigtig mange gode ting på vej,« afslutter Martin Sleimann.