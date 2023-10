Ny strategi for biblioteket

Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet en ny strategi for biblioteket i Dragør.

Arbejdet begyndte egentlig inden corona, men på grund af pandemien og besparelser, så har den været længe undervejs.

Med lukningen af biblioteket i Hollænderhallen og en efterfølgende budgetreduktion, står Dragør nu med et enkelt bibliotek beliggende på Vestgrønningen.

Den reviderede strategi har fokus på at understøtte lokale fællesskaber og dertil at fremme læselyst og dannelse – særligt i samarbejde med skoler og dagtilbud.

Der er blevet lagt mere vægt på biblioteksbetjeningen og formidlingen af bibliotekets samling med en intention om at skabe en attraktiv samling – hvilket dog giver et skærpet fokus på indkøbs- og formidlingsstrategier på grund af halveringen af materialebudgettet.

Ikke for alle?

Arbejdet med FN’s verdensmål er blevet nedtonet og vil primært være koncentreret til en uge årligt som led i en national kampagne. Bibiloteket vil dog stadig være verdensmålscertificeret, men medarbejderen, der sørgede for, at det kunne ses i løbet af hele året, er altså væk.

Det er også det første, som Dragør Ældreråd bemærker i sit høringssvar, inden de kaster sig over den helt store knast – de mange trapper i den gamle bygning.

De skriver blandt andet:

»Ældrerådet har bemærket, at det ingen steder er nævnt, hvilke justeringer der er foretaget eller planlagt for at imødekomme de udfordringer, der er opstået for den ældre del af befolkningen – ikke mindst i form vanskelig tilgængelighed på biblioteket på Vestgrønningen.«

Rådet anfægter især de nye tiltag som reaktioner på politisk drevne budgetbeslutninger snarere end egentlige strategiske tilpasninger.

De stiller spørgsmålstegn ved, hvordan biblioteket vil opfylde Bibliotekslovens krav om at tilbyde tjenester til alle borgere – herunder dem der er afskåret fra at komme rundt på biblioteket.

»I dag har vi så ét bibliotek for de adrætte, og i strategien er den nye situation ikke indtænkt. Skal en gruppe af byens borgere nøjes med at bruge biblioteket i rollen som læsere af, hvad der foregår,« spørger rådet i sit høringssvar.

Det lokale fylder

Strategien står på fire ben: Det lokale, det nationale, det digitale og verden, men i længden af beskrivelserne er det specielt det lokale, der får lov til at fylde.

I den nye biblioteksstrategi står der, at medarbejderne på biblioteket vil bruge litteraturen til at bringe Dragørs borgere sammen:

»Vi vil styrke de litterære fællesskaber for en bred målgruppe; både i de eksisterende fællesskaber, men også i nye fælleskaber skal der være rum for formidling af litteraturen. Fokus på litteratur og formidlingen af litteratur ser vi som en kerneopgave. Som fællessang bringer folk sammen, gør litteratur det også.«

RMP