Nyt fra Dragør Boldklub:

Ny træner

Da covid-19 i oktober satte en stopper for seriefodbolden, ramte det også københavnsserien, hvor Dragør Boldklubs (DB) bedste hold spiller.

DB’s førstehold nåede at spille 11 kampe i efterårssæsonen. Det blev til syv sejre, en uafgjort og tre nederlag. Det giver DB en øjeblikkelig placering på en tredjeplads i rækken – kun to point efter B1903 2, der ligger på førstepladsen.

De tre sidste kampe fra efterårssæson skal spilles i foråret, sammen med de øvrige forårskampe.

I vinterpausen har Henrik Gundersen, der har været ved roret siden 2019–2020-sæsonen, valgt at fratræde posten som træner. Derfor har Dragør Boldklubs bestyrelse måttet se sig om efter en ny træner – og valget er faldet på en gammel kending, Lars Albrecht, som har stået i spidsen for DB’s førstehold i fire sæsoner med 134 kampe på cv’et. Han var træner i 2013, hvor DB sidst lå i københavnsserien. Hans nye aftale med DB løber til og med sommeren 2021.

»Jeg blev kontaktet af klubben før jul, og tænkte over det et par dage,« fortæller den nytiltrådte træner, der normalt rejser en del i sit civile job. Disse rejseaktiviteter har corona midlertidigt sat en stopper for, så Lars Albrecht valgte at sige ja.

Lars Albrecht kender en del af spillerne i truppen, fra da han sidst stod i spidsen for holdet. »Flere af dem fik debut, mens jeg var træner sammen med Jens (Gregersen, red.), så jeg glæder mig til at træne dem igen. Spillertruppen er topmotiveret til at spille underholdende fodbold og har altid været klar på at træne hårdt for at nå sine mål, så det ser jeg frem til,« lyder det fra Lars Albrecht.

Den nye træner mener ikke, at overgangen vil udgøre et stort problem, fordi han har trænet holdet før. Men han mener, at opstarten bliver anderledes end normalt, da holdet jo ikke pga. corona kan træne sammen. »Faktisk var vi lidt i samme situation, sidst jeg var træner, da vi dengang ikke havde nogen kunstgræsbane og derfor måtte tænke i andre træningsformer,« udtaler Lars Albrecht.

Forårssæsonen i københavnsserien bliver en spændende turnering – ikke mindst på grund af corona-situationen. Men det bliver også spændende at se, om DB kan holde sig i toppen af rækken.

Hvornår de første kampe kan fløjtes i gang er dog stadig uvist, men at det med afvikling af 17 kampe bliver et travlt forår, det er ganske vist.

HR