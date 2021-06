Ny udstilling på Amagermuseet

Sådan er det ikke nødvendigvis længere, og derfor har Amagermuseet manglet et udstillingsafsnit, hvor denne vigtige fortælling kunne udbredes på en ny og tidssvarende måde. I efteråret 2019 begyndte museets personale derfor at tømme den gamle fastelavns- og dragtudstilling for at indrette rummene på en ny og bedre måde. Det er således kulminationen på flere års arbejde, når publikum torsdag den 3. juni kl. 12 bydes velkommen inden for til den store udstilling.

»I det første udstillingsrum fortæller vi grundhistorien om hollænderbønderne,« fortæller museumsleder Søren Mentz. »Vi har samlet de historiske genstande, så man lægger mærke til dem. Schoutens kirkestol, hans signet og pengekiste fortæller om byens selvstyre, mens fragmentet af Mor Sigbrits ligsten åbner fortællingen om hollænderbøndernes forhold til den danske kongemagt,« fortsætter han.

Det næste udstillingsrum fokuserer på amagerdragten kulturhistorie. Dragtekspert Majken Pedersen gennemgår de udstillede dragter på en skærm, så gæsterne får et nuanceret indblik i dragtens funktion og de mange beklædningsdele.

Sammen med historikerne Camilla Nielsen og Josefine Kofod har museet lavet en tegnefilm til børn og barnlige sjæle, der fortæller om et amagerbryllup, og man har fået udviklet en påklædningsskærm, hvor gæster kan sammensætte tre amagerdragter beklædningsdel for beklædningsdel.

