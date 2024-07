Nye handleplaner mod overgreb og ekstremisme

Af Rasmus Mark Pedersen



Dragør Kommune har inden sommerferien godkendt nye handleplaner til forebyggelse og håndtering af overgreb, ekstremisme og negativ social kontrol blandt børn og unge.

Handleplanerne er udarbejdet i overensstemmelse med Barnets lov, som trådte i kraft den 1. januar 2024. De skal sikre en professionel og ensartet indsats på tværs af kommunens institutioner.

Handleplanerne retter sig mod alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge under 18 år. Og formålet med dem er at sikre, at alle kender deres rolle og ansvar i situationer, hvor der opstår mistanke om overgreb, ekstremisme, æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.

Planerne indeholder således konkrete retningslinjer for, hvordan man skal reagere, når der er bekymring eller viden om, at et barn er udsat for disse svigt.

Fra mistanke til handling

Beredskabsplanen mod overgreb understreger vigtigheden af tidlig opsporing og forebyggelse. Den rådgiver om specifikke tegn og signaler, som medarbejderne skal være opmærksomme på.

Dette inkluderer ændringer i barnets adfærd, fysiske tegn på vold, samtaler, hvor barnet giver udtryk for ubehagelige oplevelser, og andre indikatorer på mistrivsel.

Planen fastlægger også klare procedurer for, hvordan medarbejderne skal indberette deres bekymringer, hvem de skal kontakte, og hvordan de skal dokumentere deres observationer.

Derudover beskriver planen, hvordan kommunen vil støtte og beskytte børnene, herunder at sikre, at der tages hensyn til barnets tarv i alle faser af sagsbehandlingen.

Den omfatter også en vejledning til, hvordan man bedst kan kommunikere med børn, der har været udsat for overgreb, samt hvordan man skal samarbejde med barnets forældre og øvrige netværk, hvis det er sikkert og relevant at inddrage dem.

Beredskabsplanen for ekstremisme og negativ social kontrol beskriver ligeledes, hvordan problemerne skal tackles gennem tidlig opsporing.

Ekstremisme defineres som personer eller grupper, der legitimerer vold eller anden ulovlig handling med henvisning til utilfredshed med samfundsforhold.

Negativ social kontrol omfatter styring og sanktioner, som hæmmer den enkeltes frihed og rettigheder.

Æresrelaterede konflikter opstår inden for nære familiære relationer, hvor familiens ære anses for krænket. Disse konflikter kan føre til fysisk og psykisk vold, isolation og i værste fald æresdrab.

Til alle, der arbejder med børn

Planerne skal implementeres lokalt i alle dagtilbud, skoler og afdelinger, der arbejder med børn og unge. Og alle disse steder bliver medarbejdere gjort bekendt med beredskabsplanerne og de værdier, der ligger til grund for det forebyggende arbejde.

For at sikre, at planerne altid er opdaterede og effektive, har man besluttet, at de fremover skal revideres løbende – enten efter behov eller mindst hvert fjerde år. De seneste planer var tilbage fra 2017.

Der bliver lagt vægt på både åbenhed og dialog i håndteringen af disse svære emner. Medarbejdere opfordres derfor til at dele deres bekymringer med nærmeste leder og/eller relevante samarbejdspartnere såsom politi og de sociale myndigheder.

En tværfaglig »taskforce« vil blive aktiveret ved mistanke om ekstremisme eller æresrelaterede konflikter for at sikre en koordineret indsats.

Når en underretning er sendt til Børne-, Unge- og Familierådgivningen, vil den blive vurderet indenfor 24 timer.