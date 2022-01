Nye læsekredse

Dragør Bibliotekerne, der allerede har læsekredsene DR Romanklub og læsesalonerne m.fl., tilbyder nu flere af slagsen.

De nye læsekredse, der alle søsættes februar måned som pop-up-kredse med et bestemt tema med varighed henover en sæson, er: Hollandske forfattere, Fortællende faglitteratur og Filosofisk læseklub.

Biblioteket oplyser, at erfaringen med læsekredsene viser, at den fælles oplevelse af litteraturen kan noget helt særligt. Man oplever, at der, hvor der er fælles interesser, opstår helt nye fælleskaber. Og tendensen ses også i de eksisterende læsekredse, hvor deltagerne kender hinanden.

Ved det første møde i hver af de nye pop-up-læsekredse vil bibliotekar Ulla Fajfer give introduktion til forløbet.

Forløbet er gratis, men for deltagelse kræves forudgående tilmelding, og seneste frist for denne er mandag den 24. januar.

