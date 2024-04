Nye rabatter

Igen i år vil vejtromlerne og gravemaskiner rulle rundt i kommunen og sikre en række fornyelser af vejnettet.

Det sker takket være et budget på 3 mio. kr. afsat til genopretning af veje i 2024.

Investeringen vil forbedre både køre- og cykelforholdene, og det omfatter en række nøje udvalgte projekter baseret på Vejdirektoratets årlige hovedeftersyn samt lokale vurderinger.

Men faktisk kommer der ikke så megen ny asfalt, som der kunne have gjort. Kommunen har nemlig valgt at sætte fokus på at forbedre de overordnede veje og cykelstier, der ikke er berørt af det kommende fjernvarmeprojekt.

Varmeprojektet vil føre til ganske omfattende opgravninger i en stor del af kommunen, hvorfor der prioriteres områder, som ikke vil blive påvirket, hvorved man undgår dobbeltarbejde.

Frem med høvlen

Derfor er det andet end asfalt, der er prioriteret som de vigtigste projekter i 2024. Blandt andet vil man sørge for en såkaldt rabatafhøvling langs en række af kommunens veje. Det betyder, at jorden i rabatterne bliver høvlet af, så de kommer til at ligge lavere end asfalten for på den måde at sikre, at vandet kan løbe af kørebanen, og at der sker færre frostskader på vejene.

Rabatafhøvlingen vil finde sted på Englandsvej, Kirkevej, Fælledvej, Kalvebodvej, Skovvej, Skydebanevej, Tømmerupvej, Ndr. Dragørvej, Søndre Strandvej og Store Magleby Strandvej.

Ny p-plads

Der vil dog også være plads til lidt ny belægning.

Cykelgangstien ved Harevænget skal laves færdig, asfaltbumpene på Krudttårnsvej skal renoveres, og så kommer der ny asfalt på p-pladsen foran Hollænderhallen.

Dette projekt inkluderer lapning af huller og ordentlig afvanding, men der er ikke afsat penge til at forskønne pladsen med bede, byudstyr og lamper.

Specielt Hollænderhallen forventer at udgøre en væsentlig del af budgettet, og skulle der være midler tilovers, vil cykelstierne ved Store Magleby Skole og Aldershvilestien være de næste, der vil blive taget hånd om.

Derudover vil der fortsat være fokus på fortovsrenoveringer – blandt andet på dele af Vestgrønningen.

Planen er blevet godkendt i Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

RMP