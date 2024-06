Nye sosu’er fejret på rådhuset

Fem nyuddannede deltog i Dragør Kommunes reception

Af Thomas Mose



I løbet af det sidste halve år er ti sosu’er blevet uddannet i Dragør Kommune – syv assistenter og tre hjælpere.

To af assistenterne har fået fast job i Hjemmeplejen i Dragør Kommune, og en af hjælperne har også fundet arbejde samme sted. Herudover søger en af assistenterne ind som afløser på Omsorgscenteret Enggården, og denne person har planer om at læse videre til bioanalytiker.

I Dragør er det tradition at fejre de nyuddannede. Onsdag den 29. maj var det fire nyuddannede assistenter og en hjælper, der blev fejret på Dragør Rådhus. Assistenterne var Tayseer Al-Gburi, Amanda Jensen, Auda Nor Hasan og Roxan Nuez, og sosu-hjælperen var Zeba Ismaili.

Som en del af fejringen holdt borgmester Kenneth Gøtterup og udvalgsformand Nicolaj Riber taler for de nyuddannede under receptionen, hvor også Dragør Kommunes uddannelseskonsulent Lone Rasmussen og koordinerende praktikvejleder Maria Haagensen deltog.

Dragør Kommune er praktiksted for både sosu-assistenter og sosu-hjælpere under uddannelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen her tager lidt over et år og inkluderer praktik på Enggården og i Hjemmeplejen, mens assistentuddannelsen varer næsten tre år og inkluderer også praktik i psykiatrien og på hospitaler.

Adgangskravet for begge uddannelser er en gennemførelse af det såkaldte Grundforløb 2 i uddannelsesretningen.

Eleverne får SU under grundforløbet og løn under hovedforløbet. Dertil er der for elever over 25 år i Dragør Kommune også mulighed for voksen- eller voksenlærlingeløn.