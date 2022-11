Nye SOSU’er fejret

Fire af de nyklækkede SOSU-assistenter og -hjælpere: Henriette Lund Thomsen (assistent), Christian Vang Iversen (hjælper), Elvira Eggertsen (hjælper) og Natascha Mahler Fernando Knøfler (hjælper) deltog følgende i receptionen på rådhuset, hvor også kommunens uddannelseskonsulent, Lone Rasmussen, og koordinerende praktikvejleder, Maria Haagensen, deltog.

Lone Rasmussen takkede de nyudannede for indsatsen og gav dem ud over en lykønskning med uddannelsesbeviset også gode råd med videre: »Nu står I med et uddannelsesbevis, men husk I er ikke færdige med at lære. Det er lidt ligesom at få kørekort. Det er først nu I rigtig skal ud og lære og gøre jeres erfaringer,« lød det fra uddannelseskonsulenten, der afsluttende fortsatte med en opfordring til ikke at holde sig tilbage for at opnå eller dele viden: »Vær nysgerrige, søg viden og husk, at I må stadig gerne spørge – spørg gerne de mere erfarne og del jeres faglige viden med hinanden og kollegaerne.«