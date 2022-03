Nye tal om byggesagsbehandlingen

»Det er jo både positivt og dejligt, at der er så stor lyst til at bygge ud og bygge til i Dragør. Derfor har vi også i forbindelse med kommunalvalget skrevet ind i konstitueringsaftalen mellem Konservative, Venstre og Socialdemokratiet, at byggesagsområdet skal prioriteres, og at vi ønsker at opnå hurtigere sagsbehandling på byggetilladelser,« siger borgmester Kenneth Gøtterup (C).

Han bakkes op af Helle Barth (V), der er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget. »Der er de senere år desværre oparbejdet en sagspukkel, fordi vi har prioriteret ansøgninger før klage- og lovliggørelsessager. Og den sagspukkel skal afvikles. Det har vi fået en plan for og følger naturligvis op på i udvalget,« fortæller Helle Barth.

Kommunalbestyrelsen har bl.a. afsat yderligere ressourcer til at nedbringe efterslæbet af specielt lovliggørelsessager – altså sager, hvor borgere har bygget uden behørig tilladelse – og klagesager samt landzonesager.

Målet er at få afviklet efterslæbet inden andet kvartal næste år.