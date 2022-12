Ukrainske børn begynder i 2. klasse

Efter kun syv måneder har de yngste ukrainske elever lært nok dansk til at kunne starte i en almindelig klasse

Af Tilde Tarp og Alba Bilenberg

I begyndelsen af februar startede den første ukrainske elev på Dragør Skole. Senere begyndte der syv andre ukrainske børn.

Eleverne fik deres eget klasselokale og kun en lærer ved navn Yeter Pio.

Der kommer en tolk tre gange om ugen og forklarer ting til de mindste elever.

Det er ikke alle, der synes, det er lige nemt at starte i en ny skole i et fremmed land. De savner Ukraine, men de er glade, og næsten alle kommer i skole hver dag.

En af eleverne er dog så gammel, at han skal gå i gymnasiet.

To er rejst hjem

I begyndelsen var der ti elever, men to af dem er allerede flyttet tilbage til Ukraine.

Det har været svært at vænne sig til det nye skema. De får for eksempel kemi i 5. klasse hjemme i Ukraine, mens man her i Danmark først får det i 7. klasse.