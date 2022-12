Elpriser stiger med raketfart

Efter Ruslands angreb på Ukraine stiger elpriserne, og det rammer også Dragør Skole

Af Anton Haagen Geschwendtner og Noah Storm Otto

Efter at Rusland har angrebet Ukraine, er elpriserne steget markant – ligesom priserne på de fleste madvarer.

Du kender det måske selv, du synes, det er dyrt at have lyset tændt – eller at din livret er blevet for dyr.

Det er på grund af den store mangel på den russiske gas og olie, at elpriserne er steget. Det er også derfor, at dagligvarer såsom smør, okse- og kalvekød, mælk og kaffe er blevet dyrere for leverandørerne at producere.

»I september 2022 brugte Dragør Skole 125.000 kr. på strøm og el. Priserne lå på ca. 1 kr. pr. kwh sidste år, hvor den i september i år lå på 6 kr. pr. kwh,« siger Karsten Bang, der er pedel på Dragør Skole.

Derfor opfordrer han til, at lærerne husker at slukke lyset og smartboardet efter timerne. Skolen har også sænket temperaturen til 19 grader.