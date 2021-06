Nyt affaldssystem

By-, Erhvervs- og Planudvalget anbefaler løsning med tre beholdere

Folketinget indgik sidste år en aftale om fremtidens affaldshåndtering. Med aftalen blev det klart, at der fremover skal sorteres mere affald i landets husstande – en aftale, det også samtidig er ensbetydende med flere affaldsbeholdere udfor hver af de enkelte husstande.

Efter gældende regler har alle husstande i Dragør to affaldsbeholdere – en til blandet husholdningsaffald, der tømmes ugentligt og en til papir og pap, som tømmes hver måned. Farligt affald, såsom batterier og elektronik, kan stilles i sække ved affaldsstativerne. Glas skal afleveres på fælles indsamlingssteder, hvor der er opsat kuber, der tømmes efter behov. Resten skal enten indgå i storskrald eller afleveres på genbrugspladsen.

Drag­ør Genbrugsplads, der hører under ARC, undergår i 2021 en større ombygning. Og den 24. juni finder en skelsættende begivenhed sted – her siger man nemlig farvel til fraktionen »Småt brændbart«. Arkivfoto: TorbenStender.

Nye fraktioner

Den nye aftale betyder, at de alle husstande i hele landet fremover vil skulle sortere affald i ti fraktioner – nemlig madaffald, glas, papir, pap, metal, tekstil, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald samt restaffald.

Den nye aftale betyder ligeledes, at affaldssække udfases, hvor det er praktisk muligt, og kun anvendes undtagelsesvist.

Det betyder dog ikke, at alle husstande skal have ti, store affaldsbeholdere stående. Amager Ressourcecenter (ARC) har arbejdet på en række forskellige modeller, hvor dele af affaldet afhentes hos borgeren i et- eller tokammerbeholdere, mens de øvrige fraktioner afleveres på genbrugspladsen eller på fælles opsamlingssteder, som man kender fra glas i dag.

ARC er kommet frem til følgende tre forskellige scenarier for alle »haveboliger« i Dragør:

Tre beholdere og en miljøboks ved husstanden. En tokammerbeholder til mad- og restaffald, der tømmes hveranden uge. Plast, mad- og drikkevarekartoner samt metal i en etkammerbeholder, der tømmes en gang om måneden. Pap og papir ligeledes i en etkammerbeholder, der også skal tømmes en gang om måneden. Farlig affald skal i miljøboksen, der tømmes efter behov. Glas skal fortsat afleveres i fælles indsamlingskuber. Fire beholdere og en miljøboks ved husstanden. En tokammerbeholder til mad- og restaffald, der tømmes hver anden uge. Metal og papir i en tokammerbeholder, der tømmes otte gange om året. Plast samt mad- og drikkevarekartoner i en etkammerbeholder, der tømmes en gang om måneden. Pap i en etkammerbeholder, der ligeså skal tømmes en gang om måneden. Farlig affald skal i miljøboksen, der tømmes efter behov, og glas skal med denne løsning også afleveres i fælles indsamlingskuber. Fire beholdere og en miljøboks ved husstanden. En tokammerbeholder til mad- og restaffald, der tømmes hver anden uge. Metal og glas i en tokammerbeholder, der tømmes 11 gange om året. Plast samt mad- og drikkevarekartoner i en etkammerbeholder, der tømmes en gang om måneden. Papir og pap i en etkammerbeholder, der tømmes en gang om måneden. Farlig affald skal i miljøboksen, der tømmes efter behov, og glasset skal som i de to forrige forslag afleveres i fælles indsamlingskuber.

Forvaltningen forventer, at der kan opstå behov for tilpasning af tømningsfrekvenser i forbindelse med implementeringen.

I en række områder, hvor man vil opleve udfordringer med manglende plads eller adgangsveje, for eksempel i Dragørs gamle bydel, etageejendomme, haveforeninger og sommerboliger, skal der laves særlige løsninger i dialog med ejer- eller grundejerforeninger for at sikre arbejdsmiljø og tilpasning til området.

Dragør Kommunes forvaltning anbefalede ARC’s anden løsningsmodel, hvor hver husstand tildeles fire beholdere samt en miljøboks. Forvaltningen vurderer, at denne løsningmodel vil være mest fordelagtig for Dragør Kommune, hvor kravene om en høj genanvendelsesprocent og indsamlingen af affald ved husstanden følger Affaldsbekendtgørelsens og Arbejdstilsynets krav. Det blev dog ikke den model, By-, Erhvervs og Planudvalget (BEPU) valgte at følge. Samtlige udvalgsmedlemmer anbefalede i stedet for den første model, der kun indebærer tre beholdere samt en miljøboks.

Samtidig var der enighed blandt alle udvalgsmedlemmer om, at placeringen af affaldsbeholderne på privat grund skal være maksimum 10 meter. Det bliver dog muligt for grundejeren at søge dispensation for denne regel.

Forsinket startdato

Den nye indsamlingsordning skulle ifølge folketingsaftalen være klar til implementering allerede den 1. juli. Dragør Kommune har i midlertid i samarbejde med ARC søgt dispensation for denne frist. Dispensationen er søgt af hensyn til indkøb af affaldsbeholdere og renovationsbiler. Den nye affaldsordning vil således først træde i kraft i slutningen af 2022.

På mødet i BEPU blev det besluttet, at forvaltningen og ARC i samarbejde skal udarbejde en implementerings- og tidsplan for udrulningen af den nye ordning. Denne Plan skal forelægges BEPU inden sommerferien.

Dyre for borgeren

Det står klart, at det bliver dyre for grundejerne lige meget hvilken af de tre løsningmodeller, der vælges.

Den nuværende ordning med ugentlig tømning af en 110 liters affaldssæk koster for haveboligejere 2.250 kr. årligt. Forvaltningens anbefalede løsningsmodel (nr. 2) skønnes at koste 3.695 kr. pr år., mens den løsning, BEPU vedtog, er en anelse billigere. Det vurderes, at den vil koste cirka 3.345 kr. årligt pr. husstand.

De årlige omkostninger dækker indsamling af affald, afskrivning af beholdere samt fastholdelse af de nuværende services såsom haveaffald, storskrald og genbrugsplads.

Dog tager forvaltningen forbehold for, at den beregnede pris kun vil gælde, hvis Tårnby Kommune vælger samme princip for affaldsindsamling. Det vil give mulighed for indsamling på tværs af kommunerne, stordriftsfordele, og der vil blive behov for færre afsætningsaftaler og omlastningspladser.

Sagen blev behandlet onsdag den 9. juni i Økonomiudvalget.

TM