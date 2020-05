Nyt budget vedtaget

Et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV), der tilsammen udgør 12 af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer, indgik torsdag den 30. april aftale om et nyt budget for kommunens økonomi i 2020. De tre Konservative medlemmer stemte alle imod. Det var også AOTV-gruppen, der stod bag det budget, som blev vedtaget så sent som i december måned sidste år.

Regnskabet for 2019 viste, at der har været et merforbrug på driften på cirka 24 mio. kr. i år – og at der i årene fremover var udsigt til et merforbrug på 22 mio. kr. Så for at imødekomme de højere udgifter har Dragør Kommunes forvaltning og politikerne i de enkelte fagudvalg arbejdet på at finde områder, hvori der kunne spares. Med AOTV’s aftale er der fundet besparelser for 9 mio. kr. på driften. De øvrige midler er fundet ved at overføre de ubrugte midler fra Budget 2019 til kommunekassen og ved, at politikerne har besluttet at udskyde anlægsarbejder for 10,6 mio. kr.

Dragør Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at budgettet for 2020 er i balance med den ny budgetaftalen – vel at mærke under forudsætning af en stram økonomisk styring, og at alle uforudsete udgifter kan dækkes indenfor den eksisterende budget-ramme.

»Vi – AOTV – har taget et meget vigtigt skridt med budgetaftalen og truffet vanskelige beslutninger for 2020,« siger borgmester Eik Dahl Bidstrup. Borgmesten forklarer, at AOTV samtidig er bevidste om, at der også, når næste års budget skal på plads, venter vanskelige, men nødvendige beslutninger, og tilføjer, at man derfor allerede har bedt administrationen om at analysere forskellige strukturelle tiltag. Socialdemokraterne og liste T erkender også de udfordringer, Dragør Kommune står over for i fremtiden. »Vi har på kort sigt løst kommunens likviditetsudfordring, men vi er også godt klar over, at vi skal være i arbejdstøjet fra nu af og mange måneder frem,« siger gruppe-formand i liste T, Peter Læssøe, som i øvrigt også melder, at han er glad for, at liste T i samarbejde med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre har vedtaget det justerede budget for 2020.

Besparelser

Selvom en lang række kommunale områder bliver påvirket af de besparelser, der skulle findes, understreger Eik Dahl Bidstrup, at der ikke er tale om en general budgetreduktion. »For Venstre har det været vigtigt ikke bare at køre en grønthøster hen over budgettet! Det ville medføre store og uhensigtsmæssige konsekvenser for den service, vi yder borgerne, og ville have resulteret i afskedigelser af mange af kommunens ansatte,« fortæller borgmesteren til Dragør Nyt.

Inden for By-, Erhvervs og Planudvalgets område udgør de samlede driftsbesparelser 1,2 mio. kr. i 2020 og 800.000 kr. i hvert af årene 2021–2023. Både vej- og gartnerområdet samt vedligehold af Dragør Havn beskæres med 5%. På vej- og gartnerområdet findes besparelsen ved ikke at ansætte sæsonarbejdere samt ved at hjemtage opgaver, hvor det ses at ville være økonomisk hensigtsmæssigt. Reduktionen udgør 1 mio. kr. i 2020 og 600.000 kr. i hvert af årene 2021–2023. Reduktionen af Dragør Havns vedligeholdelsesbudget giver en besparelse på 200.000 kr. årligt. Desuden skal kommunens egne medarbejdere fremover i videst muligt omfang fjerne af tang og fedtemøg fra Mormorstranden.

Forligsgruppen har ikke ønsket at skære i den direkte drift af Dragør Kommunes tre folkeskoler. Det er dog alligevel lykkedes parterne at finde en årlig besparelse på 1.321.000 kr. samt en besparelser på 996.000 kr. andre steder i skolebudgettet. I budgetforslaget skriver AOTV, at langt de fleste besparelser findes i forvaltningens budget på skoleområdet, men at de kan have indirekte konsekvenser for skolerne. Parterne vurderer, at det kun er i begrænset eller midlertidigt omfang.

Der bliver sparet 100.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i årene 2021–2023 med en reduktion i skolebusafgange. Det betyder, at busafgangen fra Store Magleby Skole til Søvang for SFO-børn om eftermiddagen stoppes. I 2020 skæres der 100.000 kr. fra skolernes fællessamling af bøger og andre materialer. I årene 2021–2023 lyder besparelsen på 50.000 kr. årligt. Der laves ny modtageordning for flygtninge, der starter i skole. I stedet for, som det er nu, at bruge læreruddannede tolke i dansk-arabisk omlægges ordningen til en specialpædagogisk indsats. Det, mener man ud over besparelsen, vil give større fleksibilitet, idet der ikke kun er arabisktalende flygtninge i Dragør Kommune. Denne omlægning giver en besparelse på 50.000 kr. i 2020 og 100.000 kroner i hvert af årene 2021–2023.

I øjeblikket er 16 Dragør-børn visiteret til sfo i forbindelse med en specialskoleplads i Tårnby. Det vurderes dog, at flere børn reelt ikke benytter sfo’en, og at man derfor vil kunne spare to specialskole-sfo-pladser. Det vil kunne give en besparelse på 100.000 kr. i 2020 og 240.000 kr. årligt de følgende år.

Der foretages rammebesparelse på Skoleforvaltningens udviklingsmidler. Helt konkret vil man spare 225.000 kr. i skole-reformpuljen ved, at der fremover ikke vil være mulighed for nye fagkoordinatorer på skolerne. De koordinatorer, der allerede er på skolerne, berøres ikke. Derudover halveres den efteruddannelsespulje, der er øremærket skoleledere. Samlet giver det en besparelse på 335.000 kr. i 2020 og 220.000 kr. i hvert af årene 2021–2023. Lærerne skulle efter planen have haft nye computere i 2020. Dette udskydes til begyndelsen af næste år, hvilket giver i år giver en besparelse på 400.000 kr.

På grund af corona-situationen aflyses Børne- og Ungetopmøde i år. Det giver en besparelse på 50.000 kr.

Der foretages budgetreduktioner på forvaltningsniveau på skoleområdet. Besparelsen findes på fire områder, hvor forvaltningen har kunnet konstatere, at der på forskellig vis ikke er nogen aktivitet, og pengene derfor ikke er brugt. Sammenlagt giver budgetreduktionerne her en besparelse på i alt 186.000 kr. årligt.

Der er fundet besparelser inden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område på 533.000 kr. i 2020 og 726.000 kr. årligt de følgende år. Herunder har det overordnet været vigtigt for AOTV at undgå at skære i dagtilbudsområdet, således at børn, ansatte og forældre ikke oplever markante forringelser.

Budgettet for Dragør Ungdomsskoles grejbank halveres – en besparelse på 100.000 kr. i 2020. Billed- og dramaskolen lukker. Besparelsen berører i alt cirka 30 børn. Det vurderes, at en del af de dramainteresserede børn vil være omfattet af ungdomsskolens dramatilbud. Lukningen giver i 2020 en besparelse på 94.000 kr. og 226.000 kr. i hvert af årene 2021–2023.

Det vurderes, at det ikke bliver muligt at gennemføre uddelingen af sportspriser i 2020 grundet covid-19. Det giver en besparelse på 69.000 kr. i 2020.

Dagplejens budget reduceres med, hvad der er svarende til en stilling. Reelt har dagplejen haft budget til en dagplejestilling, der imidlertid ikke har været oprettet. Det giver mulighed for en besparelse på 200.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021, uden at de eksisterende dagplejere rammes. Der skal fremover ikke bruges ekstra midler til vikarer ved dagplejeres, pædagogers og lederes deltagelse i kurser vedrørende »Ny styrket læreplan«. Forvaltningen har hertil udbetalt 140.000 kr. i 2019. De sidste 70.000 kr. tilbageholdes.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSA) er et af de områder, hvor der har været en stor stigning i udgifterne. For at gøre noget ved disse økonomiske udfordringer vil AOTV investere i en række tiltag, der skal imødegå udviklingen. Det er særligt de flere plejekrævende ældre og det, at kommunen igennem længere tid har haft vanskeligt ved at fastholde og rekruttere medarbejdere med et stort forbrug af dyre vikartimer til følge, der giver området økonomiske udfordringer. AOTV’s ønskede investeringer gør, at det er nødvendigt at justere serviceniveauet, så der kan komme økonomisk balance på området. I år vil der blive sparet knap 2,2 mio. kr. – et beløb, der vil stige til i 2023 at være cirka 3,5 mio. kr.

Serviceniveauet for kvalitetsstandarderne for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice justeres. Det betyder, at borgerne fremover kan modtage rengøring hver 2,5 uge og bad to gange om ugen. Justeringen giver en besparelse på 570.000 kr. i 2020 og 980.000 kr. i 2021 og frem.

Grundlovsdag og nytårsaftensdag bemandes som i weekender. Dette vil give en besparelse på 40.000 kr. i alle årene.

Fremover vil beboere på Omsorgscenteret Enggården ikke kunne blive visiteret til ydelsen »daghjem«. I budgetaftalen skriver AOTV, at det kun er få beboere, der reelt har benyttet sig af ydelsen. Besparelse giver 230.000 kr. i 2020 og 460.000 kr. i hvert af årene 2021–2023.

Derudover spares 50.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i hvert af årene 2021–2023 på at ændre kvalitetsstandard i hjemmesygeplejen.

Corona-pandemien påvirker også, hvad der kan gemmenføres på SSA-området. Lige som Børne- og Ungetopmødet, bliver også Ældretopmødet aflyst i 2020. Aflysningen her giver en besparelse på 60.000 kr. Ansættelsen af en konsulent til kronikerprogrammet udskydes, da det vurderes, at det grundet covid-19 ikke vil være muligt at nå at gennemføre den i 2020. Udskydelsen giver en besparelse på 500.000 kr. i 2020.

Puljen til sundhed og forebyggelse er endnu ikke benyttet i 2020, og inddragelsen af den giver en besparelse på 100.000 kr.

Ordningen med anonym psykologhjælp til unge under 25 år har været sat på pause, men ordningen forventes genoptaget i sensommeren. Pausen udgør en besparelse på cirka 73.000 kr.

Der var afsat 100.000 kr. til indkøb af elcykler til ældreplejen i år. Det er imidlertid besluttet, at udgiften afholdes over to år, således der årligt indkøbes elcykler for 50.000 kr. i 2020 og 2021.

Inden for budgettet til administration på rådhuset, som ligger under Økonimiudvalget, er der fundet besparelser på cirka 3,75 mio. kr. i år, 1,75 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 og 2023. AOTV oplyser, at der har været fokus på at spare mest i 2020, og at forvaltningen skal have mulighed for at kigge nærmere på organisering og andre strukturelle omlægninger, der kan føre til større besparelser på længere sigt.

Den kommunale rengøring skal effektiviseres med 5%, hvilket giver en besparelse 800.000 kr. årligt.

Ansættelse af en erhvervs- og kulturkonsulent udskydes, hvilket i år giver en besparelse på 634.000 kr.

Der uddeles ikke midler fra markedsføringspuljen og puljen til aktivt medborgerskab i år. Det giver en besparelsen på 172.000 kr.

Reduktion på centrale tiltag og stab vil give en besparelsen er 2.150.000 kr. i 2020, 950.000 kr. i 2021 og 1.100.000 kr. i hvert af årene 2022–2023.

Derudover spares 500.000 kr. årligt ved en reduktion af digitaliseringspuljen.

En række anlægsopgaver, der tidligere har været planlagt foretaget i år, stoppes eller udskydes. Det giver en besparelse på 10,1 mio. kr.

»Vi har sammen med A, O og T lagt mange kræfter i både at finde de nødvendige besparelser for 2020 på grund af det store merforbrug – især i vores ældrepleje – men samtidigt sat et arbejde i gang med at tænke langsigtet i form af en række analyser af vores organisation, så vi kan handle på et veloplyst og velovervejet grundlag,« fortæller Eik Dahl Bidstup.

Ifølge aftaleparterne er budgetaftalen et vigtigt første skridt i bestræbelserne på at opnå en bæredygtig økonomi i årene, som kommer. »Det vil være et langt sejt træk i over flere år. Vi bruger nu tiden frem til efterårets forhandlinger på at få analyseret forskellige strukturelle tiltag,« fortsætter borgmesteren. Der skal ske analyser inden for ledelse, optimering og organisering, takster og skatter, videreudvikling af kanalstrategi, organisering af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, klubbernes struktur og indhold samt det nære sundhedsvæsen.

Lån til sikkerhed

I kølvandet på corona-krisen har landets kommuner fået mulighed for at optage lån til drift. I forlængelse af dette indebærer budgetaftalen, at der optages lån på 15 mio. kr. til stigende udgifter som følge af større ledighed. Det sker som en polstring af likviditeten i den ekstraordinære corona-situation med forventede merudgifter til dagpenge og andre ydelser. »Dragør bliver som lufthavnskommune ramt massivt af sundhedskrisen. Mange borgere har mistet deres arbejde. De seneste tal for ledigheden er høje, alt for høje,« siger Nicolaj Bertel Riber (A), der er formand for SSA. Allerede i begyndesen af april kunne man på TV2 Lorrys hjemmeside læse, at ledigheden i Dragør er steget med 41,2% – og i lyses af udmeldingen om 1.700 fyringer hos SAS kan man forvente en yderligere stigning.

Nicolaj Bertel Riber mener, at der kan gå langt tid, inden flyene atter er i luften, og at lånet skal afbøde de økonomiske konsekvenser, coronakrisen har for Dragør Kommune. »Det er således ikke et lån, vi optager af lyst, men fordi det er nødvendigt,« siger Nicolaj Bertel Riber.

Pengene fra ekstralånet skal efter AOTV’s plan placeres på en særskilt konto, og skal dække de ekstra omkostninger til for eksempel dagpenge og andre ydelser.

Liste T mener at, effekterne af corona-pandemien i lang tid fremover vil skabe ubehagelige overraskelser, som vil påvirke økonomien og livet helt generelt i Dragør Kommune. »Det betyder, at vi skal være agile – vi skal kunne justere med kort varsel og det stiller store krav til kommunalbestyrelse, direktion og medarbejdere,« siger Peter Læssøe og tilføjer: »Vi både håber og tror på, at borgerne i Dragør Kommune også vil være fleksible og hjælpe til, så vi alle kommer sikkert igennem de kommende måneder sammen.«

Lån til forbedringer

Budgetaftalen indebærer også, at der optages lån til nye anlæg. Dragør Skole skal renoveres, og AOTV ønsker, at en akut anlægsopgave vedrørende taget på Omsorgscenteret Enggården gennemføres hurtigst muligt. Da opgaven omfatter en længere høringsperiode, så vil det ikke have økonomiske konsekvenser for 2020, selvom processen sættes i gang nu.

På Dragør Skole er der akut behov for reparation af taget og etablering af ventilationsanlæg, ligesom skolens vinduer fremstår nedbrudte, og toiletterne udslidte. AOTV-gruppen har afsat cirka 10 mio. kr. til projekter på Dragør Skole. En del af disse anlæg finansieres via allerede afsatte midler, en del finansieres ved lånoptagelse relateret til indefrosne ejendomsskatter, og sluttelig finansieres den sidste del via ESCO-lån. Tilbagebetaling af et sådan lån sker blandt andet igennem energibesparelser.

Ifølge AOTV’s plan skal der laves nye anlæg og tiltag på Dragør Havn. Havnen skal udgraves, så der opstår en dybde, så også større fartøjer fortsat kan besejle den ved lavvande. Idet havnen med udgravningen vil kunne holde en god dybde i rigtig mange år fremover, bliver den årlige uddybning af indsejlingen til ny havn unødvendig, og også udgiften til sandsugning bortfalder. Bundsediment fra udgravningen skal deponeres mellem en ny spunsvæg og de eksisterende kampesten. Der skal etableres en promenade mellem spunsvæggen og de sten, som giver adgang til promenaden fra Dragør Forts voldgrav. Ifølge planen for at skabe et nyt, attraktivt areal for både lystfiskere og badende. Sandtangen, der deler havnebassinerne skal gennemgraves, så al sejlads fremover kommer til at ske via den gamle færgehavns indsejling. Indsejlingen ved Dragør Fort lukkes. Der skal etableres en ny bro med opdeling af bådtyper og størrelser, og de tre eksisterende broer skal forlænges for at skabe flere bådpladser. I takt med udlejning af bådpladser – både faste bådpladser og gæster – forventes indtægten at stige. Østmolen fra voldgraven og hen til Færgehavnen fortætnes, så den fremover kan indgå som en del af stormflodssikringen af den gamle bydel.

Ifølge aftalen må der maksimalt lånes 20 mio. kr. til nye tiltag på Dragør Havn. Det er tanken, at lånet skal optages som et 25-årigt lån. Peter Læssøe oplyste på kommunalbestyrelsesmødet, at der er lavet en business-case på udlejning af bådpladser. Beregninger viste, at den øgede indtægt vil kunne dække afdraget på cirka en million kroner.

»Vi fire partier ønsker at tage et ansvar for at holde hånden under dansk økonomi, men i særlig grad de af vores borgere, der står i en meget svær situation med arbejdsløshed på grund af situationen i og omkring lufthavnen. AOTV ønsker i særlig grad at hjælpe lokale virksomheder, og vi håber, at lokale virksomheder vil byde ind på de opgaver, kommunen vil udbyde i løbet af kort tid,« udtaler Eik Dahl Bidstrup.

Konservativ modstand

Som det eneste parti uden for forligskredsen stemte de tre af Konservatives medlemmer af kommunalbestyrelsen imod AOTV-budgettet samt optagelsen af lån.

Katrine Tholstrup (C) påpegede på kommunalbestyrelsesmødet, at man allerede begyndte at optage lån sidste år for at styrke kommunens likviditet. De yderligere lån, som AOTV vil optage, vil betyde, at der årligt skal afdrages 4,5 mio. kr. om året. Hun påpegede desuden, at forvaltningen ikke har anbefalet, at Dragør Kommune låner flere penge. »Er der nogen, der vil forklare mig, hvor de 4,5 mio. kr. til afdragene skal tages fra?« spurgte Katrine Tholstrup AOTV-gruppen om. Borgmesteren forklarede, at en del af låneafdraget skal findes ved den merindtægt, som udbygningen af havnen vil give – mens resten skal findes i fremtidige budgetter.

»En trist dag for Dragør, hvor der nu føres en meget rød økonomisk politik, hvor man løser alle problemer med at gældsætte sig og true med skattestigninger. Man kommer i den grad til at tænke på luksusfælden,« konkluderer Konservatives gruppeformand, Kenneth Gøtterup.

Med til kommunalbestyrelsesmødet havde Konservative deres eget budgetforslag. »Konservative havde fremlagt et forslag, hvor vi finder de nødvendige 34 mio. kr. Det blev helt som forventet nedstemt. I stedet ser vi nu, at AOVT vedtager et budget, der kun finder besparelser på 7–8 mio. kr., hvor de med et snuptag øger gælden med 55 mio. kr.,« siger Kenneth Gøtterup til Dragør Nyt. Han mener, at den samlede kassebeholdning stadig er skrøbelig. »Ministeren er til hver en tid på vej til at rykke ind i kommunen,« tilføjer Kenneth Gøtterup, der hentyder til, at kommunen risikerer at blive sat under administration af Social- og Indenrigsministeriet.

Konservatives gruppeformand ytrer sig også om sin bekymring for fremtidens skattetryk. »Både liste T, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti udtalte under kommunalbestyrelsesmødet, at skatte- og grundskyldsstigninger kan komme på tale. Ja, de gik så langt, at socialdemokraterne kalder det et helt nødvendigt værktøj at anvende, og Dansk Folkeparti opfordrede alle partier til at gå i enerum og tænke positivt på, at skatten bør stige,« beretter Kenneth Gøtterup.

Socialdemokratiet erkender over for Dragør Nyt, at øget skat eller grundskyld kan blive en mulighed. »Socialdemokratiet ser i øvrigt gerne, at vi også ser på skat og grundskyld, da vi mener, vi også må inddrage vores mulighed for øgede indtægter i løsningerne,« lyder det fra Nicolaj Bertel Riber.

