Nyt erhvervsområde lunter videre

Udviklingen for det nye erhvervsområde på Dragør Nord, der skal ligge mellem det eksisterende og lufthavnen, går stille og roligt fremad

Af Rasmus Mark Pedersen

Kommunen og de lokale ejere af arealet, hvor det nye erhvervsområde skal etableres, samarbejder i øjeblikket om at lave en lokalplan, der kan imødekomme de skiftende behov hos både nuværende og fremtidige virksomheder.

Grundejerne i området fik november og december til at fremlægge et forslag til en ny lokalplan for området.

Kommunen opfordrede grundejerne til at gå sammen og lave et forslag – men åbnede også muligheden for, at hver enkelt ejer kunne sende sin egen ind.

Resultatet var, at ingen havde sendt noget ind inden tidsfristen.

I den efterfølgende dialog er der kommet flere interessante oplysninger frem, som administrationen har orienteret politikerne om.

Oversigt over de fire grunde, der udgør det nye erhvervsområde. Illustration: Dragør Kommune.

Klar til salg

Den største og mest sydlige grund ligger mest ned mod Nordre Dragørvej – men inkluderer også det gamle hus på A. P. Møllers Allé 51. Her har ejeren valgt at sætte grunden til salg.

Der er i øjeblikket dialog med en ejendomsmægler, og ejeren oplyser, at man i første omgang forsøger at sælge til en medicinsk virksomhed. Hvis det lykkes, så kan den kommende ejer tage dialogen om lokalplanen med kommunen.

Den næststørste grund ligger bag de nordligste erhvervsbygninger ud mod A. P. Møllers Allé med Ryvej som grænse til lufthavnens område. Eller – det vil sige,grunden er faktisk ejet af Københavns Lufthavn, men fremstår i dag bare som bar mark.

Her har man ikke for nuværende planer om konkret udvikling af grunden, men man vil se, hvad der bliver muligt med den nye lokalplan.

Ny vej

Den næstmindste grund ligger bag lufthavnens grund, og her har ejeren tilknyttet en ejendomsudvikler, der vil lave en lokalplan for området.

Her sigtes der mod, at grunden kan bruges til virksomheder inden for lager, logistik eller produktion, men det kræver en tilstrækkelig bred adgangsvej.

Deres førsteprioritet er at få udvidet Ryvej ved at lufthavnen flytter deres hegn en anelse ind på deres grund, men man kan også se en løsning med adgang via A. P. Møllers Allé.

På den sidste og mindste grund ligger der i dag en bolig med tilhørende erhverv.

Her har ejeren ikke planer om at flytte, men indgår gerne i en samlet lokalplan.

Hvornår der vil komme en ny lokalplan for området, er derfor uvist. Administrationen lægger op til, at man vil handle, når der kommer et konkret forslag fra en grundejer.

Det begrundes med, at »kommunen dermed vil planlægge for projekter, som grundejerne har en interesse i at virkeliggøre, når lokalplanen er endeligt vedtaget«. Således vil kommunens udgifter til infrastruktur også blive tilrettelagt efter det egentlige projekt – i stedet for at være lagt på forhånd med de begrænsninger, det nu kan give.