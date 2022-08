Vi har modtaget:

Nyt forbud mod reklamer i Dragør

Den 31. marts i år vedtog kommunalbestyrelsen, at der ikke længere må være reklamer på parasolkanterne ved udendørsservering. Det skete med stemmerne 14–1. Kun Sydamagerlisten var imod dette forbud.

Café Blink må nu ikke længere reklamere med, at de hedder Café Blink, og Drag-ør Strandhotel må ikke reklamere med hvilken slags øl, de sælger.

Til glæde for hvem?

Dette reklameforbud er næppe et forbud som de erhvervsdrivende i Dragør holder af. For eksempel har Café Blink foreløbig forsøgt sig med gaffatape, mens Dragør Strandhotel har måttet bestille nye parasoller til 146.000 kr.!

Det er hverken erhvervsvenligt eller kundevenligt. Og så er det ej heller ikke kommunevenligt. Det betyder nemlig, at Dragør Kommune nu får endnu mindre i selskabsskat, og at forvaltningen skal bruge tid på at patruljere og give advarsler og påbud.

Kun gaffatape- og parasolproducenterne har glæde af dette forbud. Og måske også de 14 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der vedtog forbuddet? Kun Sydamagerlisten stemte imod dette besynderlige forbud.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten