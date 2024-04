Nyt fra Dragør Boldklub:

DB vinder flyttet hjemmekamp

BK Hellas måtte, da de ikke har kunstgræsbane, flytte kamp til Dragør

Af Henrik Rosschou

Dragør Boldklubs (DB) kamp mod BK Hellas (BKH) skulle have været spillet på Hellas hjemmebane på Engdraget i Valby. Men da Hellas græsbaner ikke var klar, og klubben ikke har en kunstgræsbane, blev kampen efter påske i første omgang flyttet til Valby Idrætspark, lørdag kl. 16.30. Men efter mange og lange forhandlinger lykkedes det at få kampen flyttet Dragør.

Hector Uhl har kampens første afslutning.

De to klubber har de sidste sæsoner haft flere drabelige opgør – senest i efteråret, hvor DB var foran 3–0, men hvor BKH kom igen og fik udlignet til 3–3.

Dragør startede lørdagens kamp bedst og kom hurtigt til afslutninger. Først afsluttede Hector Uhl forbi målet, og kort efter resulterede en kombination mellem Marcus Donnelly og Frederik Frost i en endnu en afslutningen forbi målet.

Efter knap en halv time fik DB bolden i nettet – men der blev korrekt dømt offside på Marcus Donnelly, som havde sidste fod på bolden.

Der skulle dog kun gå yderligere seks min., før bolden igen lå i BKH-målet.

Et angreb blev sat i gang af Frederik Frost. Han spillede bolden frem til Mads Lund, som sendte en lang bold fra egen banehalvdel frem til Marcus Donnelly. Med en »first-timer« huggede Donnelly bolden i mål til en 1–0-føring.

Mathias Rahbek var næste mand på måltavlen, blot to min. efter første scoring.

Efter oplæg af Victor Dyhl blev Rahbek spillet ind i venstre side af BKH’s straffesparksfelt, og fra en skarp vinkel afsluttede han i det lange hjørne. Hans scorring bringer forhåbentlig selvtilliden tilbage efter et mindre formdyk.

DB havde kampen i 1. halvleg, hvor BKH ikke bød op til dans.

2. halvleg bød på en anderledes tango. BKH kom nu frem på banen og satte DB under pres.

Til 2. halvleg erstattede DB Mathias Rahbek med den »gamle« kending Kristoffer »K« Enoch. »K« og Frederik Frost skiftede for et par sæsoner siden til Fremad Valby – men begge spillere er nu tilbage i den gule DB-trøje.

Kort efter pausen skiftede DB igen. Marcus Donnelly forlod banen – og ind kom Jakob Willer, som fik sin debut for DB-holdet.

BKH ville have point med hjem til Valby og kæmpede hårdt for at opnå det. Spillet blev skubbet op på DB’s banehalvdel, og DB-mandskabet var presset i bund i store dele af 2. halvleg.

Det var som om, at føringen til DB virkede som en sovepude. Modstanderen fik for meget spil midt på banen, og DB trak sig tilbage i stedet for at fortsætte det fremadrettede spil.

Hellas reducerede til 2–1 efter med cirka 20 min. tilbage af opgøret. Indskiftede Jakob Willer begik et frispark i BKH’s højre side. Bolden blev sendt ind i DB-feltet, hvor forsvaret ikke fik plads i luftrummet. Bolden gik i mål på et godt placeret hovedstød, uden chance for Mads Glæsner i DB-målet.

Målet syntes at give BKH mere blod på tanden ... kunne de komme tilbage og tage point, sådan som de havde gjort i efteråret? Heldigvis ikke.

DB-spillerne holdt hovedet koldt og fik en fortjent sejr på 3–1.

Det sidste mål blev sat ind af Kristoffer »K« Enoch.

Frederik Frost spillede bolden ind til »K« i BKH-feltet, hvorfra han sendte bolden i nettet i det lange hjørne. Et flot punktum i kampens overtid.

Øvrige opgør

Med sejren her holder Drag-ør-mandskabet fast i 2.-pladsen i serie 1. De to øvrige hold i toptre vandt ligeledes deres kampe.

Holdet på 3. pladsen, Bispebjerg BK, slog Nørrebro FF 5–2 på hjemmebane, mens holdet i rækkens førerposition, Kastrup BK, fik en 2–4-sejr over Jægersborg BK. Derved er der fortsat seks point fra DB og Bispebjerg BK op til førstepladsen.

Østerbro IF tabte 2–4 til DB’s næste modstander, BK Vestia, og Rødovre tabte med samme cifre til Frederiksholm Sydhavnen. Kampen mellem CSC og HB sluttede 1–1, mens ØKF hjemme tabte hele 0–5 til IF Føroyar.