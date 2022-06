Klubudvikling

Ny forskning fra Syddansk Universitet viser, at unge, der er en aktiv del af en forening eller organisation, har cirka 75% større sandsynlighed for at have »høj mental sundhed« sammenlignet med unge, der ikke er medlem af en forening, forklarer fodboldklubbens formand.

»Derfor handler det ikke udelukkende om at blive bedre til at spille fodbold, men også om at sikre bevægelse og motion og være en del af et socialt fællesskab,« udtaler Søren Houen Schmidt.

Dragør Boldklub forsøger hele tiden at udvikle klubben og skabe bedre tilbud for medlemmerne – også uden for kridtstregerne.

»Noget af det kan vi gøre selv ved at udvikle nye tilbud, mens andre dele sker i samarbejde med andre klubber. Lige nu er vi blandt andet udfordret i ungdomsfodbolden, når en stor andel af vores drenge og piger tager på efterskole, ligesom vi også gennem mange år har været udfordret med at fastholde spillerne, når de går fra ungdomsfodbold til seniorfodbolden,« fortæller Søren Houen Schmidt.