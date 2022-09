Kort før første halvleg løb ud, blev Mathias Rahbek spillet frem til kanten af BFS-feltet. Rahbek blev resolut lagt ned og fik frispark, mens der var gult kort til synderen. Rahbek tog selv frisparket. Med stort overblik og frækhed lagde han en flad bold ind i feltet. Jacob Holme-gaard løb, men hoppede over bolden, der til sidst endte hos August Toudahl, som sendte bolden i nettet til 1–1.

En super afslutning på første halvleg – selvom det var to mål for lidt.

BFS lagde frisk ud fra begyndelsen af anden halvleg og fik derved gjort det svært for DB at få gang i det fremadrettet spil.

DB skiftede Walker ud efter 54 min. Ind kom Victor Dyhl. Kort efter blev Toudahl taget ud til fordel for Damkær.

Kampen bølgede frem og tilbage. BFS spillede lange bolde frem. Enkelte gange skabte de uro i DB’s forsvar.

Efter cirka en times spil kom DB foran 2–1. Kim Have sendte bolden frem til Rahbek. Han så, at Lukas Søgaard var søgt med frem i angrebet. Søgaard fik bolden i fødderne og afsluttede direkte på den fremadstormende målmand. Søgaard opfangede selv returen, og med et enkelt træk prikkede han bolden i mål til 2–1.

Der gik kun seks min. før BFS fik udlignet til 2–2. Hjemmeholdet sendte endnu en lang bold frem. DB-forsvaret »hang«, og Mads Glæsner blev tvunget ud af sit mål for at forsvare. Glæsner snuppede første afslutning, men returbolden blev sat i mål.

BFS forsøgte at presse DB tilbage de sidste minutter, men DB holdt stand.

I kampen var der comeback til Peter Ursin efter en længere pause, og han gjorde en god figur som venstre back. I modsatte side var Tobias Oppermann på en svær opgave som højre back – men bestod.

Vi spillede en god kamp imod en god modstander. Mange af vores aftaler kommer i spil i begyndelsen af kampen, og det var fedt at se, hvor mange chancer vi kommer frem til, og hvordan vi virkelig kørte vores modstander over. I den periode skulle vi have været foran med to eller tre mål, lyder vurderingen fra trænerteamet, der består af Kim Damkær og Janus Krüger.

De to trænere ser på meget lyst på fremtiden på trods af de manglende mål.

BFS kommer bedre med i kampen ved at sparke lange bolde. Alligevel er vi meget tilfredse med vores indsats med bolden i begyndelsen af kampen – selvom vi selvfølgelig er meget skuffet over vores manglende mål. Der var flere rigtig gode indsatser i kampen, og flere spillere ramte et højt niveau. Det skal vi naturligvis arbejde videre med, slutter de to trænere. HR