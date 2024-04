Nyt fra Dragør Boldklub:

Lunken sæsonstart

Med en sejr og en uafgjort kamp holder Dragør Boldklub fast i 2.-pladsen

Af Henrik Rosschou

Så blev forårssæsonen i serie 1 skudt i gang.

Det bliver en halvsæson, som forhåbentlig bliver både spændende – og med gode, målrige kampe og sejre til Dragør Boldklub (DB).

Vinterens træning har været præget af koldt vejr, men undervejs har der været gode træningskampe mod højere rangerende hold. I træningskampene spillede DB-mandskabet lige op mod Sundby BK, Tårnby FF og Vigerslev BK, der alle spiller i bedre rækker end DB.

Forårssæsonen starter med tre udekampe, hvor DB møder HB og Bispebjerg BK, der begge er med i toppen af serie 1 samt DB-holdets »onde ånd« Hellas BK.

HB–DB 1–4

På en kold og regnvåd skærtorsdag tog HB imod DB i Fælledparken

HB, der inden kampen var nummer fire i turneringen, begyndte kampen med at angribe DB højt på banen.

DB-mandskabet skulle vænne sig til kunstgræsbanen og den silende regn.

Tobias Riber kommer for sent i en tackling og får gult kort. Foto: Thomas Mose

Efter kun fire min. var DB-holdet en mand i undertal. Tobias Riber fik et gult kort for en dum tackling et ufarligt sted midt på banen.

DB kom godt igennem de næste 10 min. – og med 11 mand på banen igen kom der fart over DB’s spil.

Tobias Damkær fik kampens første afslutning. Bolden gik tilbage i spil, og DB fulgte godt op. Efter lidt ping-pong-spil i HB-feltet endte bolden hos Marcus Donnelly, som via stolpen prikkede bolden i mål til 0–1-føring.

HB gav bolden op, og de startede en offensiv mod DB-målet.

HB fik afsluttet fra en skarp vinkel, men en godt spillende Mads Glæsner fik pareret bolden til hjørnespark. Afslutningen var HB’s største og nok også eneste reelle målchance i 1. halvleg.

Herfra var DB spilstyrende. Bolden blev spillet hurtigt rundt på HB’s banehalvdel – og HB havde rigeligt at gøre med at forsvare.

Efter ca. en halv times spil blev det 0–2. Frederik Frost fik bolden midt på HB’s banehalvdel. Han driblede til kanten af feltets venstreside, og med et frækt chip mellem to modspillere afleverede han bolden til Marcus Donnelly, som lurede inde i feltet. Donnelly løftede lige så frækt bolden over HB-målmanden og videre i nettet til 0–2.

DB måtte skifte Tobias Damkær ud efter 35 min. Han blev erstattet af Mathias Rahbek.

DB gjorde det til 0–3 fire min. inden pausen. Frederik Frost sendte bolden i kassen fra lang afstand. Langskuddet udplacerede HB-målmanden, som ikke havde en heldig dag på kontoret.

Desværre måtte Jacob Heinsøe udgå lige før pausen med noget, der lignede en knæskade. Heinsøe var i nærkamp midt på banen, hvor han blev tacklet og faldt uheldigt ned.

Julius Krüger gjorde et længe ventet comeback fra start af 2. halvleg som erstatning for Jacob Heinsøe.

Det var, som om DB glemte kampgejsten ude på bænken, da anden halvleg begyndte.

HB overtog langsomt spillet, og de pressede DB tilbage. Hjemmeholdets overtag betød, at DB måtte ty til kontraspil og lange afleveringer frem ad banen.

Efter 51 min. brød DB HB-opspillet. Donnelly tog med ekspresfart løbet mod HB-målet. Frederik Frost fulgte godt med – men i stedet for at spille Donnelly første gang, afsluttede Frost selv, og bolden gik ud til hjørnespark. DB kunne have lukket kampen her med en scoring.

Regnen tog mere og mere til i løbet af 2. halvleg. En del trofaste DB-tilhængere havde i øvrigt flot trodset regnen og taget turen til Fælledparken i København.

Donnelly blev udskiftet efter 70 min. – ind kom Tobias Riber.

Efter 78 min. gav HB’s pres pote. Målet kom efter en afslutning nogle meter fra DB’s straffesparksfelt. 1–3.

Nu var der pludselig spænding om resultatet. DB-holdet har heldigvis lært af tidligere kampe, som er sluttet dårligt på trods af en to- eller tre-målsføring.

HB blev ramt af et afgørende gult kort, der gav en udvisning i 10 min.

DB udnyttede overtallet på banen og scorede til 1–4 med to min. tilbage af den ordinære tid efter et mål af Frederik Frost. Frost tacklede bolden fra en modstander og løb direkte mod HB-målet. Han afleverede til Tobias Oppermann, der sendte bolden retur til Frost, som nemt scorede til 1–4.

Så var sejren hjemme!

Lige før slutfløjtet blev Tobias Oppermann skiftet ud efter en god kamp og et forrygende løbearbejde. Ind kom Marcus Donnelly.

Bispebjerg BK–DB 2–2

2. påskedag tog DB-holdet turen tilbage til København – eller rettere sagt Grøndals Multicenter – for at for at spille mod Bispebjerg BK (BBK) i den anden af de tre udekampe, foråret indledes med.

BBK har ikke egen kunstgræsbane, så når græsbanen i Lersøparken ikke er klar, må de spille andet steds.

Det er altid en speciel følelse at komme ud til andre københavnerhold, som ikke har egne faciliteter og må låne sig frem. Der var ingen omklædningsmuligheder, så DB-mandskabet måtte klæde om hjemmefra.

Kampen mod HB skærtorsdag var dyr for DB-holdet med to skadede spillere. Jacob Heinsøe og Tobias Damkær kan se frem til en pause i flere kampe.

Kampen mod serie 1’s nummer tre blev lige så vanskelig som ventet. BBK er ikke teknisk velfunderet, men de kan med deres enkle spil drille de bedste hold.

DB’s Hector Uhl fik kampens første afslutning på mål. Frederik Frost kastede et indkast til Marcus Donnelly. Donnelly spillede Uhl fri, men afslutningen tog BBK’s målmand sig pænt af.

Kampen var præget af meget spil midt på banen, hvor BBK nok havde bolden mest.

Hector Uhl. Foto: Henrik Rosschou.

Mads Lund. Foto: Henrik Rosschou.

Efter godt 20 min. spillede BBK DB-holdet rundt på egen bane, men afslutningen gik et pænt stykke over mål. Opspillet og afslutningen var et tydeligt tegn på, at BBK ville vinde kampen.

Kort efter var BBK tæt på igen – denne gang efter et frispark tæt på DB’s straffesparksfelt. Frisparket rammer muren, og en ny afslutning sendes afsted mod mål. Mads Glæsner stod det rigtige sted og viftede bolden over overliggeren. Det efterfølgende hjørnespark til BBK blev sparket bag om mål.

DB kom foran 0–1 efter 28 min. Kasper Walker blev sendt afsted i højresiden. Han sendte bolden ind foran målet, hvor Frederik Frost fik vristet sig fri og sendt bolden i mål. BBK-målmanden fik hånden på, men han kunne ikke holde bolden. Walker havde på det tidspunkt kun haft få min. på banen, efter at Tobias Oppermann måtte udgå med en skade.

DB fik få minutter før pausen igen en stor chance for scoring, men Hector Uhls afslutning blev blokeret af målmanden.

Kort før pausen skete det der ikke måtte ske. BBK udlignede til 1–1. Et hjørnespark blev sendt tæt ind under mål. Glæsner fik ikke bokset væk, og bolden endte ved bagerste stolpe hvorfra den blev headet ind.

Marcus Donnelly måtte blive på bænken efter pausen med et »surt« knæ. Han blev erstattet af Sebastian Matz. Kampen var Matz’ første, siden hans alvorlige knæskade i april sidste år.

Skaderne står åbenbart i kø på DB-hold. Peter Ursin måtte efter kun otte min. i 2. halvleg lade sig udskifte. Han blev erstattet af Mathias Rahbek. Skaden betød, at DB-holdet måtte omrokere, idet Ursin har pladsen som bagerste mand, mens Rahbek er angriber.

DB fik en stor mulighed godt 10 min. inde i 2. halvleg på en afslutning af Frederik Frost. Opspillet startede helt nede på DB’s banehalvdel, hvor Jacob Holmegaard sendte bolden rundt. Julius Krüger spillede en lang bold frem, som Walker – via Victor Dyhl – fik spillet frem til Frost, der afsluttede på mål. BBK-keeperen parerede bolden ud i DB’s højre side, hvor Mads Lund sendte et indlæg ind foran målet – men desværre for upræcist.

Efter 80 min. var Frost igen i spil i BBK-feltet. Overså dommeren et straffe? Sådan så det ud fra sidelinjen. Victor Dyhl spillede fra midten bolden ud til Walker i venstre side. Herfra leverede Walker bolden ind til Frost, som lurede på kanten af feltet. Frost driblede forbi første mand, men næste modstander havde nok foden lidt for langt fremme. Dommeren lod spillet fortsætte, og det benyttede BBK sig af. De satte et hurtigt kontraspil i gang og scorede til 2–1! Var det en fejl af dommeren? Den slag sker – men DB’s bagerste linje fulgte ikke med.

Kun tre min. efter udlignede DB til 2–2. Mads Lund blev sendt frem i højre side. Fra baglinjen sendte han bolden på tværs ind foran mål, hvor Walker i kamp med en modstander fik sendt bolden i nettet.

Efter kampen kunne DB glæde sig over et point i en svær udekamp – men ikke mindre end tre spillere måtte udgå med skader. Oppermann, Donelly og Ursin er alle spillere, der er svære at undvære.

Stadig i toppen

Med de fire point holder DB fast i 2.-pladsen med samme antal point som Bispebjerg BK, der vandt sæsonens første kamp mod Østerbro IF (0–1).

Rækkens tophold Kastrup BK vandt deres kampe mod BK Vestia (0–2) og bundproppen Rødovre (3–2), og de udbyggede dermed deres forspring til DB.

Rødovre vandt sæsonens første kamp skærtorsdag, da de slog IF Føroyar med ikke mindre en 7–1.

DB’s næste modstander BK Hellas viste god form, da de vandt begge deres kampe mod henholdsvis Frederiksholm Sydhavnen (4–0) og Østerbro IF (1–4).