DB skal være glade for de tre point, som kom med hjem til Dragør, for BKR kom virkelig tæt på i slutningen af kampen.

Kort før tid blev DB reduceret til ni mand – inden for et minut. Først var det Julius Krüger, der efter dommerens mening var for hård. Kort efter, i samme BKR-angreb, fik Kasper Walker også et gult kort for en hård tackling. Frisparket herefter blev lagt ind i klumpen af spillere foran DB-målet. Bolden gik nærmest som en »pinball« imellem flere spillere, men til sidst var det Frederik Felland, der tæt på mållinjen fik pareret bolden væk. Storspil af Felland!

DB fik sejren, men det holdt hårdt og blev alt for unødvendigt spændende.

»Det var en typisk DB-kamp, hvor vi starter langsomt, og Rødovre er mest på kuglen uden at skabe noget som helst. Vi arbejder os stille og roligt ind i kampen og kommer fortjent foran 2–0. I perioden efter vores scoringer skulle vi have lukket kampen. Lidt atypisk kommer vi ikke til mange store chancer mod Rødovre, da vores næstsidste pasninger var upræcise, eller løbene var forkerte,« lyder vurderingen fra trænerteamet efter kampen.

De to trænere var dog glade for sejren.

»Vi er meget tilfredse med, at vi kan kæmpe en kamp hjem og holde en føring i en hektisk slutfase,« slutter Kim Damkær og Janus Krüger.

Stillingen

Der var en lille overraskelse, da Jægersborg slog CSC 3–1.

Østerbro IF vandt 2–1 hjemme over Kastrup BK.

BK Hellas tabte stort mod rækkens nummer to, PI Fodbold. Kampen sluttede 0–7.

FC Nyhavn vandt 6–0 over BK Vestia, mens Bispebjerg BK hjemme tabte 2–4 til HB.

Topholdet BK Victoria vandt på udebane 0–2 over Frederiksholm Sydhavnen.

DB holder med sejren over BKR fast i 3.-pladsen.

HR