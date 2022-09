Få minutter efter var der igen fare på færde foran DB’s mål. BKV fik tre afslutninger, som alle blev blokeret foran mål. DB var her virkelig pressede – og heldige.

Det blev 0–3 efter 31 min. BKV fik igen lov til at komme til baglinjen og sende et indlæg ind. Denne gang blev det omsat til et kanonmål, som Glæsner ikke nåede se, før bolden lå i nettet.

DB var tvunget til at spille fremad. Mathias Rahbek, som længe har døjet med skader, lignede en spiller, der var klar igen. Efter 33 min. fik Rahbek tvunget dommeren til at fløjte for straffespark. Rahbek blev sendt ind i BKV-feltet. Han fik et skub i ryggen og faldt med hovedet ind i den fremadstormende målmand med et blåt øje som præmie. Målmanden fik gult kort, mens BKV-spilleren, som skubbede slap.

Sebastian Matz fik til opgave at tage straffesparket, men den nye keeper i BKV-målet havde læst Matz’ afslutning og reddede i stor stil.

Det var svært for DB at komme ind til anden halvleg.