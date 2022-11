Et bevis, på at første halvleg havde nerve, kom efter en halv times spil. Et mislykket DB-angreb endte med, at KBK spillede en lang bold frem til midten. Her missede Peter Ursin sin tackling, og modstanderen kunne fortsætte sit løb mod DB-mål. Her kom Nikolaj Strandby på tværs for at blokere vejen til feltet. KBK-spilleren stoppede sit løb og ville drible bagom Strandby, som derved fik tacklet for højt og ramte sin modstander over knæet. Frispark til KBK og gult kort til Strandby. Frisparket blev sparket til højre omkring muren mod forreste stolpe, men Felland havde set den komme og parerede til hjørnespark. Igen flot spil af Felland.

DB skiftede Marcus Braa-ger ud efter 33 min. – ind kom Albert Skytte – en taktisk udskiftning, da Skytte kan tages med frem ved dødbolde.

KBK bragte sig foran 2–1 efter 39 min.

KBK fik spillet lagt spillet op foran DB’s målfelt. De kørte bolden rundt, og som i håndbold blev bolden lagt tilrette til afslutning langt ude og derfra sendt i nettet bag Frederik Felland.

I 1. halvlegs sidste minut kom udligningen.

Kim Have var helt fremme i venstre side og vandt et indkast. Han kastede kort til Lukas Søgaard, som fra en skarp vinkel resolut sparkede på mål til stor overraskelse for KBK’s målmand, som »glemte« at parere. 2–2. Sø-gaards udbrud og kampgejst efter målet her kan absolut bruges som inspiration til de unge på holdet.

DB skiftede to spillere ud fra starten af 2. halvleg. Ud gik Peter Ursin og Tobias Damkær. De blev erstattet af Mathias Rahbek – og debutanten William Kronborg, som fik en god debut med både afslutning på mål og et gult kort.

2. halvleg startede i samme høje tempo som i første. Blot var det nu KBK, som kom hurtigt frem på DB’s bane.