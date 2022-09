BBK startede anden halvleg med højt pres på DB’s banehalvdel, men DB’s forsvarsdirigent, Kim Have, og hans kollegaer i forsvaret havde i store dele af kampen styr på BBK’s angreb.

Kim Have var dog årsag til, at BBK fik et frispark få meter fra DB’s straffesparksfelt. Afslutningen ramte overliggeren og gik til målspark.

BBK fortsatte deres angreb, og efter 55 min. måtte Frederik Felland i DB-målet diske op med en flot fodparade efter et næsvist skudforsøg fra BBK. Felland, der blot spillede anden kamp på DB-holdet, viste, at han er en værdig erstatning for Mads Glæsner, som er på en syv ugers studietur i udlandet. Felland havde flere fine aktioner og holdt målet rent.

BBK blev reduceret til 10 mand efter 57 min. Et dumt frispark mod Kasper Walker midt på banen kostede hjemmeholdet et gult kort.