DB er normalt gode i de sidste minutter, men lørdag var det modstanderen, der havde sidste skud på mål. PI fik lov at spille bolden rundt. En smart hælaflevering ind foran mål blev afsluttet med en venstre inderside tæt op ad stolpen uden for Frederik Fellands rækkevide – et mål, der afgjorde kampen.

Kampen, som DB burde have kørt hjem i 1. halvleg, sluttede 3–3.

I betragtning af, at DB kæmpede med ti mand i over en time, må man nok sige, at det uafgjorte resultat er godkendt – selvom en 3–0-føring ikke må sættes over styr.

Andre kampe

Bundproppen i serie 1, Jægersborg BK, tabte på hjemmebane til Kastrup. Kampen blev 1–3. HB vandt 4–2 på hjemmebane mod Hellas, og BK Viktoria tilbageerobrede 1.-pladsen med en 3–1-sejr over FC Nyhavn. Kampen Frederiksholm Sydhavnen mod Bispebjerg BK sluttede 4–2. BK Vestia vandt 3–2 over Østerbro IF 3–2, og endelig er CSC ny på 4.-pladsen efter en 4–3-sejr over Rødovre BK.

HR