Nyt fra Dragør Bordtennis:

Juleafslutning

Dragør Bordtennis afholdt juleafslutning mandag den 12. december og bød dagen igennem på flere forskellige udfordringer inden for bordtennis-universet. Der blev for eksempel budt på kampe udført som bordtennisrobotter, spillet »rundt-om-bordet« og blandt andre sjove ting også kampe spillet med grydelåg som bat.

Der blev efterfølgende serveret byg selv-burgere, som blev nydt med hygge og snak omkring bordet.

Som afslutning var der arrangeret konkurrence om, hvem der kunne ramme slikket, der var blevet lagt ud på bordtennisbordet. Og da man hver gang, et stykke blev ramt, fik et stykke slik, var det naturligvis et populært indslag.

God jul til alle.