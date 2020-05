Nyt fra Dragør Tennis:

Også sommercamps i år

Afholdelse af årets sommercamps er en af de traditioner, alle børn i Dragør Tennis ser frem til. Tre gange i løbet af sommerferien inviterer tennisklubben på en uge med tennis, leg, is og hygge. Sådan har det været i mange år, og sådan bliver det også denne sommer – selvom klubben er nødt til at tage nogle særlige forholdsregler.

Sommercamps er åbne for alle, uanset om man er medlem eller ej.

Mange af klubbens succesfulde spillere har fået deres start her, hvor slagene læres ind med masser af sjove lege.

Dagene starter med opvarmning og morgenløb på det grønne område rundt om anlægget på Engvej. Derefter deles børnene ind efter niveau. Så er der nogle timer med tennis på banerne, før alle mødes til fælles frokost i skyggen. Eftermiddagen byder på mere tennis, og ofte afsluttes dagen med en is.

Dragør Tennis er, ligesom resten af samfundet, påvirket af corona-smitten. Klubhuset er fortsat lukket, og der er taget mange forholdsregler for at begrænse antallet af mennesker på anlægget.

På klubbens sommercamps plejer der at være 70–80 deltagere per uge, men da der i år skal holdes god afstand på banerne, er antallet af tilmeldinger begrænset. Foreløbigt har klubben sat grænsen til 45 børn per uge. Det er dog muligt at skrive sig på venteliste, og så vil man få plads, hvis retningslinjerne ændres, og der er mulighed for at udvide.

Der er camps i ugerne 27, 28 og 32.

Se mere om tilmelding på Dragør Tennis’ hjemmeside.