Nyt fra Itosu-Kai Karate Dragør:

Klubmesterskab

Søndag den 13. november afholdt Itosu-kai Karate Dragør sit årlige klubmesterskab i egne lokaler. Her stillede alle deltagere modigt op og kæmpede både i kamp (kumite) og i teknik (kata).

Klubbens hold spænder fra det dygtige elitehold, som lige har deltaget i de nordiske mesterskaber, hvor de vandt otte medaljer, og de hårdtarbejdende voksne medlemmer til mikro-/mini-karate helt ned fra tre år.

Itosu-kai Karate Dragør vil rigtigt gerne blive i deres lokaler, men er desværre ramt af store stigninger i husleje og varme. Derfor havde klubben samtidig med klubmesterskabet arrangeret et sponsor-event for at samle penge ind.

Klubben vil i forbindelse eventet gerne herigennem rette en hjertelig tak – domo arigato – til alle de sponsorer, der med deres donationer valgte at støtte op om arrangementet.