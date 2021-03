Nyt kommunelogo?

Økonomiudvalget i Dragør Kommune valgte torsdag den 25. februar at anbefale forvaltningens forslag vedrørende kommunens logo. Den endelige beslutning træffes af kommunalbestyrelsen i morgen, torsdag den 4. marts.

Økonomiudvalget og forvaltningens anbefaling er en opdatering, hvor Dragør Kommunes nuværende logo er optegnet i en forenklet udgave. Det eksisterende logo blev skabt i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1974, hvor Store Magleby Kommunes segl blev brugt sammen med navnetrækket fra den daværende Dragør Kommune.

Kommunelogoet skal udskiftes i forbindelse med Dragør Kommunes projekt webtilgængelighed samt digital og visuel kommunikation, som er en del af de krav, der stilles med EU’s tilgængelighedhedsdirektiv og lov om webtilgængelighed.

I første omgang skal logoet kun bruges digitalt, hvilket forventes at være relativt enkelt og hurtigt at implementere. Der er på nuværende tidspunkt ikke sat penge af til udskiftning andre steder, hvor kommunelogoet er placeret, eksempelvis på buslæskure eller på rådhusets tæpper. Denne opdatering vil ske ved naturlig og løbende udskiftning – og vil derfor ikke påvirke kommunens økonomi direkte.

Tre forslag

På mødet kom forvaltningen med tre forskellige løsningsforslag til kommunelogoet.

Ud over den forenklede rentegning af logoet havde kunstneren Flemming Brylle og formanden for Dragør Turistforening, Axel Bendtsen, indsendt et helt nyt logo.

Forvaltningen anbefalede ikke det nye logo, da det allerede er taget i brug på Visit Dragør hjemmeside, og det vil bryde med det nuværende kommunelogo og -segls historie. Derudover påpeger forvaltningen, at ordet kommune ikke indgår i logoet. Derfor mener forvaltningen, at der kan opstå tvivl om afsenderen, og det kan være svært at identificere Dragør Kommune som en kommunal myndighed.

Sidste forslag var den simple løsning; en rentegning af det eksisterende kommunelogo. Heller ikke dette kunne forvaltningen bakke op om, da man mener, at det nuværende kommunelogo er meget detaljerigt og kompliceret og derfor vil fremstå gnidret, når det anvendes i lille størrelse.

TM