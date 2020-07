Nyt liv i det gamle museum

Amager 2019

Når man bevæger sig op ad trappen, som ligger lige til venstre for den nye indgang, kommer man til udstillingens førstesal.

Foto: Thomas Mose.

Peter Carlsens genremaleri »Amager 2019«, som midlertidigt har hængt på Amagermuseet i St. Magleby, har fået sit helt eget rum. Og fra podiet midt i Amager 2019-rummet kommer det trefløjede værk til sin fulde ret.

I modsætning til på Amagermuseet, hvor de to sidefløje har hængt i samme højde som hovedmaleriet, er den midterste del nu blevet hævet en anelse. »Kunstneren Peter Carlsen har selv været med til ophængningen,« lyder det fra museumslederen. Ud over det store maleri kan man se en række af de skitser og papfigurer, som Peter Carlsen brugte til at skabe formen på maleriet.

Søren Mentz fortæller, at der engang i fremtiden vil blive lavet en informationsskærm, der vil give baggrundsinformation om værkets tilblivelse.

Forskellige temaer

Det store rum på førstesalen er opdelt i en række forskellige temaer. Her kan man se en række effekter, og hver område har en informationsskærm, der gør det muligt at gå endnu dybere ind i historien. Også her har det været vigtigt for museets personale at give de gæster, der ønsker et mere traditionelt museumsbesøg, mulighed for det. Der vil således stadig være skilte tilknyttet.

»Er man nysgerrig, og vil man vide mere om en af de udstillede genstande, kan man med skærmene grave dybere i historien,« fortæller museumsinspektør Christian Aagaard. »Der vil komme flere lag, så man kan se flere af de ting, der er i vores samling, og som der ikke er plads til på museet,« fortsætter han.

De forskellige emner understøttes adskillige steder af information i digital form. Foto: Thomas Mose.

En del af udstillingen, der omhandler Dragør i middelalderen, var endnu ikke sat op. »De ting, der skulle udstilles, kommer fra Nationalmuseet, og det har været lukket ned på grund af corona,« lyder det fra Søren Mentz. Han håber dog på, at denne afdeling snart vil kunne etableres.

Som en maritim by handler et emne naturligvis om søfart. Her ses bl.a. gamle kikkerter, navigationsinstrumenter og logbøger.

Christian Aagaard fortæller, at museets personale har haft utrolig stor glæde af samarbejdet med Historisk Arkiv Dragør. »Den store mængde billeder og informationer, som er på lokalarkivet, har i nogle tilfælde gjort de udstillede genstande mere personlige,« lyder det begejstret fra museumsinspektøren. I den maritime del af udstillingen kan man bl.a. også se et kinesisk testel, som er blevet sendt hjem af en sømand. Med gravearbejde fra Historisk Arkiv Dragør er det lykkedes at finde historien bag. Den historie kan for øvrigt læses i seneste udgave af Museumsbladet, som er medlemsbladet for Museum Amagers tre museumsforeninger.

Der er også sat fokus på det hjemlige liv i Dragør. »For livet gik videre, når sømændene var ude på verdenshavene,« fortæller Christian Aagaard. Her kan man se mere fra børnenes og kvindernes liv.

Den bagerste del af udstillingslokalet er helliget »Dragør i krig«. Her kan man se forskellige genstande – lige fra en kanon, der blev anvendt fra 1807–1814, til en Enigma-kodemaskine, som tyskerne benyttede under anden verdenskrig.