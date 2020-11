Nyt skilt advarer om farten

Mange billister har mødt politiets fartkontrol på vej mod krydset Englandsvej/Møllegade. Nu har kommunen opsat digitalt skilt, der tydeligt fortæller bilisterne, om de overholder fartgrænsen på 50 km/t. – eller om foden hviler for tungt på speederen

Af Birgit Buddegård

Københavns Politi har jævnligt været til stede i krydset Englandsvej/Møllegade – fordi, de – med politiets egne ord – af erfaring ved, at der af og til bliver kørt for hurtigt.

Tirsdag i sidste uge var politiet nok en gang til stede i krydset, og i løbet af bare to timer blev 16 personer sigtet for ikke at overholde fartgrænsen, mens 10 fik klip i kørekortet, og to fik betinget frakendelse af kørekortet.

Den tilladte hastighed gennem tunnellen og videre mod Store Magleby er 80 km/t., men fra skiltet med ophør af 80 km/t. med byzoneskilt nedenunder må der kun køres med 50 km/t.

Flere billister har dog udtrykt utilfreds med skiltningen, som de har fundet misvisende eller svær at få øje på.

Det har kommunen nu taget til efterretning, og man har opsat en digital fartmåler, der viser bilens hastighed.

Permanent skilt

Henrik Aagaard fra Dragør Kommune oplyser over for Dragør Nyt, at det er tanken, at den digitale fartmåler skal stå der permanent.

Fartmåleren, der er placeret omkring 100 meter fra byzoneskiltet, måler farten med radar – og sender informationen om den målte hastighed videre til bilisten.

Samtidig har kommunen beskåret beplantningen på stedet, så det nu skulle være nemmere at se skiltningen med byzone.

Det er Henrik Aagaards indtryk, at politiets hyppige tilstedeværelse har fået en del bilister til at huske at bremse ned – og nu vil den digitale fartmåler så yderligere gøre opmærksom på, om man kører over eller under den tilladte hastighed.

Fra Københavns Politi lyder det, at det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt den digitale fartmåler har en effekt på hastigheden på strækningen. Der skal gå et par måneder, før man har samlet erfaringer nok til at kunne måle effekten.