Nyt tag på museet

Den ene længe på Amagermuseets Nordgården har fået nyt stråtag

Amagermuseets stråtage bliver løbende vedligeholdt. Mønninger og rytterknægte skiftes ofte, men det er sjældent, at museet har mulighed for at få ordnet en hel længe.

I anledning af Amagermuseets 100-års-jubilæum og fejringen af 500-året for den hollandske indvandring til Amager er det nordlige fag på den gule gård med bidrag fra Store Magleby Bevaringsnævn og arven efter Leise Blaes Schmidt blevet udskiftet.

Det er tækkemand Mads Hetoft, der har stået for arbejdet. Han og hans kolleger har stor erfaring, og de har da også lagt taget på gammeldags manér og fæstet stråene med krumnål. Det er nemlig proceduren på fredede bygninger – og arbejdet er da også blevet godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

»Det er et længe næret ønske at få udskiftet stråtaget ud til lufthavnen. Det har været slidt helt ned, men sådan en udgiftspost skal planlægges,« lyder det fra museumsleder Søren Mentz, der tilfreds fortsætter:

»Nu har vi fået det gjort, og tilmed inden Dronningen besøger Store Magleby i anledning af jubilæet til maj.«

Mads Hetoft og hans kolleger har nydt at arbejde på Amagermuseet.

For selvom fredede bygninger er altid en udfordring, så har det været dejligt, når museets tekniker, Per Holst, en gang imellem kravlede op på taget med is fra museumsbutikken. Så kunne de nemlig spejde lidt ud over lufthavnen og drømme sig bort til sol, sommer og måske flere is.