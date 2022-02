Nytårskoncerter

I forrige weekend, den 29. og 30. januar, afholdt Store Magleby Kirke sine traditionsrige nytårskoncerter.

Oven på aflysningen af koncerterne under corona-nedlukningen i 2021 var det med forventningens meget store glæde, at man atter kunne lægge kirkerum til Københavns Kantatekor under ledelse af dirigent Torben H. S. Svendsen og solisterne Vibeke Kristensen og Gert Henning Jensen – samt Jørgen Ellegaard Frederiksen og Erik Kolind, organist ved Store Magleby Kirke, ved flygelets tangenter.

En savnet begivenhed

Under begge de velbesøgte koncerter fornemmede man en fremragende stemning i kirken, og man fik med Erik Kolinds ord i den grad oplevelsen af, at såvel publikum som de optrædende havde savnet begivenheden.

I februar måned er Store Magleby Kirke lukket for arrangementer, da belysningen i kirkerummet opdateres. Og Erik Kolind samt kirkens øvrige repræsentanter ser med forventning frem til kommende koncerter, når kirken åbner igen – og nu helt uden restriktioner.