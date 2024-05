Vi har modtaget:

Nytænkende vision for Dragørs erhvervsliv sendes nu i høring

På maj måneds møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget var der en yderst interessant sag på agendaen. Nemlig et lokalt udarbejdet forslag til en ny vision for Dragør Kommunes erhvervsstrategi.

Processen med erhvervsstrategien er i fuld gang med kommunen for bordenden. Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor repræsentanter fra erhvervet har givet input til en vision for erhvervsudviklingen i Dragør Kommune.

Visionen skal fungere som et pejlemærke, der beskriver, hvor Dragør gerne vil være om ti år.

De overordnede temaer skal danne ramme for handlingsplaner, indsatser og beslutninger inden for erhvervsudviklingen.

Visionen er formuleret på baggrund af de input, styrkepositioner og stedbundne potentialer, der blev identificeret under en strategiworkshop i november om Dragørs styrker og lokale ressourcer.

I april præsenterede arbejdsgruppen deres oplæg for kommunalbestyrelsen, hvor de erhvervsdrivende blandt andet pegede på, at Dragør har et stærkt fundament forankret i fortidens kultur- og landbrugshistorie, som aktivt kan integreres i den nye fortælling og strategi.

Der er videre sat fokus på iværksætteri og bæredygtighed for at styrke erhvervsudviklingen for kommende generationer.

Den grønne tråd

Bæredygtighed er den grønne tråd, der binder de strategiske søjler sammen.

Arbejdsgruppen lægger op til, at Dragør skal være en attraktiv destination for bæredygtig turisme og iværksætteri. Det blev for eksempel nævnt, at lokale skoler, børneinstitutioner samt uddannelsesinstitutioner i København efterspørger samarbejde omkring jordnær formidling, hvor Dragør kan få en givende rolle.

Dykker man længere ned i visionen, er der fire hovedtemaer: Iværksætteri og uddannelseFødevarer, gastronomi og klimaTurisme og livskvalitet samt Liv på havnen.

Under hvert af disse temaer bobler idéerne til, hvordan man kan styrke erhvervslivet og samtidig gøre Dragør endnu mere spændende både at bo i og at besøge.

En fælles indsats fremover

Som arbejdsgruppen selv har understreget, er det erhvervslivets opgave at sætte initiativer i gang, skaffe ressourcer og sikre lokal opbakning til at omsætte visionen til konkrete aktiviteter.

Kommunens primære rolle er at skabe gode rammer og facilitere netværks- og klyngedannelse, hvilket vi fra konservativ side rigtig gerne vil bidrage til.

Arbejdsgruppen arbejder sideløbende med et idékatalog med aktiviteter og andet, der kan bidrage til at realisere visionen. Arbejdsgruppen har samtidig foreslået et nyt samarbejdsforum mellem erhvervsliv og kommune – og fra konservativ side ser vi det som en stor fordel, at erhvervslivet selv deltager i udarbejdelsen af strategien for byen. Det giver et stærkt ejerskab og en langt mere spændende og kreativ proces.

Vi glæder os til det videre arbejde og er sikre på, at vi nu får skabt et endnu bedre miljø for byens erhvervsdrivende.

Med venlig hilsen

Mia Tang og Martin Wood Pedersen

Medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget samt af kommunalbestyrelsen