Økonomiske advarselslamper blinker

Budgetoverskridelser lurer i horisonten

Dragør Kommunes økonomi-udvalg (ØU) blev fredag den 25. marts orienteret om, hvordan kommunens økonomi og budget ser ud. Og der er kun en måned inde i budgetåret budgetoverskridelser, der giver bekymringer.

For selve driften af kommunen forventer forvaltningen et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. for hele året. Det er særligt to områder, der står for de største forventede budgetoverskridelser – skoleområdet samt sundheds- og socialområdet.

Forvaltningen forventer, at skoleområdet vil have et merforbrug på 2,9 mio. kr. i 2022. De forventede budgetoverskridelser skyldes, at der er kommet flere elever på specialområdet og på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) samt øget udgifter til transport af eleverne.

Det forventes, at sundheds- og socialområdet vil overskride budgettet med 2,5 mio. kr. Det skyldes ændringer af den mellemkommunale betaling. Der er færre indtægter fra udenbys borgere på pleje-hjemmet og større udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

»Den mere intensive budgetopfølgning, vi har igangsat, virker, og Økonomiudvalget har på sit møde bedt forvaltningen om at sikre en handleplan, der kan medvirke til, at merforbruget bliver indhentet i løbet af året,« siger borgmester Kenneth Gøtterup (C).

Borgmesteren forklarer, at ØU som noget nyt har bedt de to fagudvalg, henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, med Lisbeth Dam Larsen (A) som formand, samt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, med Nicolaj Bertel Riber (A) som formand, om at sikre, at udvalgene får prioriteret og støttet forvaltningen i at indhente merforbruget – evt. med politiske prioriteringer.

Dragør Kommunes serviceramme er på 707 mio. kr. Lykkes det ikke at rette at op på merforbruget, risikerer Drag-ør Kommune at blive sanktioneret – men kun hvis alle landets kommuner samlet set overskrider servicerammen.

Kenneth Gøtterup tager de mulige budgetoverskridelser seriøst.

»Der skal ikke være nogen tvivl om, at fra min side er budgettet ikke vejledende, men retningsanvisende for hvor mange penge, vi maksimalt kan bruge. Når der er et merforbrug, skal de ansvarlige chefer sammen med politikerne stoppe op og sikre, at merforbruget ikke fortsætter, og at vi får indhentet merforbruget i resten af året. Hvis ikke vi kører en meget stram styring af dette, vil kommunens økonomi kuldsejle. Og her har både udvalgsformænd og de politikere, der sidder i de enkelte fagudvalg, et stort ansvar i at foretage de fornødne prioriteringer,« beretter borgmesteren.

Stadig penge i kassen

Dragørs Kommunalbestyrelses målsætning er en årlig gennemsnitlig likviditet på 40 mio. kr. målt efter kassekreditreglen. Selv med den forventede budgetoverskridelse er denne politiske målsætning ikke i fare. Ved udgangen af januar udgjorde likviditeten nemlig 90,7 mio. kr. – svarende til 6.192 kr. per borger.

Da budgetaftalen for 2022 blev vedtaget, havde man en forventning om en kassebeholdning på 84,9 mio. kr. ved årets udgang. Dette tal er nu nedjusteret til 71,1 mio. kr. – men i tallet er indregnet en forventet tilførsel til anlægsbudgettet på 18 mio. kr.

Den ekstra tilførsel kommer på baggrund af et stort mindreforbrug på anlægsbudget fra sidste år, som i stedet for skal betales i år.

»Det handler først og fremmest om anlægsopgaver, der er prioriteret og igangsat, men som ikke blev afsluttet i 2021. Så selvom vi har penge tilovers, kommer denne regning i 2022, og disse penge kan ikke anvendes til andet. Vi kan kun bruge pengene en gang,« understreger Kennth Gøtterup, der uddyber:

»Der er ingen tvivl om, at vi i kommunalbestyrelsen skal blive bedre til at vurdere, om projekter, der for eksempel kommer sent i gang, fortsat er relevante at gennemføre, og her vil Klima-, By- og Erhvervsudvalget, med Helle Barth (V) som formand, sætte ekstra ordinært ind.«

Ud over en politisk målsætning om likviditet er der en målsætning om et årligt driftsoverskud på 60 mio. kr. Det har dog været klart, at målet ikke ville kunne nås i år.

I budgetforliget var der budgetteret med et overskud på 32,3 mio. kr. Med januar-opgørelsen er overskuddet nu nedjusteret til 26,5 mio. kr.

TM