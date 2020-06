Öresundsmarkedet

I weekenden er der igen marked på havnen

Årets første Öresundsmarked blev afholdt i flot sommervejr. Foto: TorbenStender.

I den kommende weekend, fredag den 26. juni til søndag den 28. juni, afholdes der atter Öresundsmarked på Dragør Havn.

Årets første marked, der blev afholdt fredag den 12. til søndag den 14. juni, foregik i strålende vejr – og med god stemning og opførsel i overensstemmelse med de retningslinjer, der var udstukket fra sundhedsmyndighederne, lyder det fra arrangøren af markedet, Christian Willesen, der selv er bosat i Dragør. Han fortæller, at politiet kontrollerede markedet intenst – og var tilfredse med det, de så.

Öresundsmarkedet byder igen på en række foodtrucks med varieret udbud af mad samt bar med øl, vand og vin. Desuden er der boder, hvor man kan købe delikatesser og specialiteter med hjem.

Arrangøren fortæller, at der fortsat er enkelte ledige pladser som stadeholder – og man håber, at der kunne være lokale kræfter, der måtte have lyst til at vise, hvad de kan tilbyde borgerne.

Markedskalender

Öresundsmarkedet afholdes yderligere tre gange denne sommer – nemlig fredag den 17. til søndag den 19. juli, fredag den 31. juli til søndag den 2. august samt fredag den 21. til søndag den 23. august.