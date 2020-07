Öresundsmarkedet

I weekenden er der igen marked på havnen

I den kommende weekend, fredag den 17. juli til søndag den 19. juli, er der atter mulighed for at opleve Öresundsmarkedet, når det for tredje gange i denne sæson er at finde på Dragørs fine havneplads.

Det er tredje sæson, markedet bliver afviklet, og mikset af håndplukkede stadeholdere med varierende produkter, streetfood, bar med kølige drinks og ikke mindst musikalsk underholdning i form af live bands og DJ’s er blevet godt modtaget af markedets gæster fra første fløjt.

Tusindvis af besøgende har gennem sæsonerne lagt vejen forbi Öresundsmarkdet, og her har de fået en anderledes oplevelse af Dragør som pulserende by, hvilket man som Drag-ør-borger har kunne bemærke igennem den øgede trafik af mennesker, der igennem de sidste par år er blevet i byen til dels. Det fortæller Christian Willesen, der er arrangør af Öresundsmarkedet, og bl.a. står bag Street Food Denmark, hvis medlemmer leverer maden på markedet.

Han udtrykker sin glæde over succesen således: »Det er spændende at være med til at skabe liv i Dragør – med et marked som Öresundsmarkedet, der både er tænkt som hele byens marked, og samtidig gerne skulle vække begejstring blandt de mange turister, der i stigende omfang besøger vores by. Ambitionen er, at Öresundsmarkedet skal kunne markere sig som Danmarks fineste havnemarked, og rammerne på Dragør Havn samt havnens beliggenhed skaber gunstige betingelser for at opfylde vores mål.«

Det er således også blevet bemærket at der sker noget i Dragør, både fra Visit Denmark, Öresundsbron og DR 1, der sidste år valgte at filme hele deres optakt til sankthans live-udsendelsen fra Dragør på Öresundsmarkedet, og arrangøren melder om en støt stigende interesse for at deltage, både som stadeholder og fra artister, der gerne vil være med til at danne rammen om markedet.

Den kommende weekend byder blandt andet på en række nye stande, med alt fra håndsyede italienske sko, pileflet figurer, smykker, proteinshakes og en række nye food trucks, blandt andet The Munch Pit, der er udvalgt til at deltage til verdensmesterskaberne i burger.

På musikfronten er der lagt op til et brag af en weekend med fornemt besøg fra Aarhus i form af dj Jakob Domino, der for tredje sæson gæster havnen med behagelige toner i løbet af dagen.

Både fredag, lørdag og søndag kan man opleve livemusik. Fredag og lørdag kl. 17 spiller Sune Grip og Eamonn band, og søndag kl. 16 er der jazz i form af Mandela Trio.

Christian Willesen forsikrer, man man fra Öresundsmarkedet naturligvis overholder alle betingelser i forhold til at begrænse spredning af corona-virus – medens man håber på at skabe god sommerstemning på havnen.