Öresundsmarkedet

Öresundsmarkedet er igen på havnen fredag den 31. juli til søndag den 2. august – denne gang med kunstnerisk islæt

Fra fredag 31. juli til søndag den 2. august omdanner Öresundsmarkedet Dragør Havneplads til galleri og kreativt forum. Man har nemlig inviteret en række af byens uddøvende kunstnere, der til dagligt er med i Dragør Kunstfestival, og i løbet af weekenden vil de med åbne værksteder give indblik i deres arbejder.

»Vi synes, det er vigtigt at skabe fokus på de vanskelige betingelser, man som udøvende kunstner er stillet over for, når corona-situationen pludseligt lægger vores allesammens hverdag ned. I den forbindelse er vi glade for, at en håndfuld af medlemmerne fra Dragør Kunstfestival – der desværre ikke bliver afholdt i år – har lyst til at komme forbi og vise os, hvad de hver især arbejder med,« fortæller Christian Willesen, der er arrangør af Öresundsmarkedet.

Ud over Dragør Kunstfestivals medlemmer byder weekendens marked også på kunst fra Polen, keramik fra Hvidovre, flotte akvareller –og ikke mindst en hemmelig grafiker fra København, der laver nogle vilde plakater.

Streetfood- og barområdet har denne gang blandt andet indisk mad på programmet, og hos en række nye stadeholdere kan man finde produkter helt fra krydderier og håndlavede knive til øko-certificerede voksduge.

Forrygende musik

Lokale DJ Nick Rendbæk vil både fredag og lørdag fra kl. 12–17 spille et stilfuldt miks fra sin pult. Arrangørerne lover, at man kan forvente gode vibrationer i den helt rigtige markedsstemning.

Fredag kl. 17 er der en længe ventet livekoncert med lokale Johansen Duo, som ud over den gode stemning kendetegnes ved gerne at spille numre på opfordring fra publikum.Lørdag kl. 17 bliver duoen til en trio, når Sune Grip støder til med sin guitar.

Søndag kl. 16 afsluttes Öresundsmarkedet med et dejligt genhør med bandet De 3 Måske 4.

Vejrudsigten ser fornuftig ud for weekenden, og arrangørerne har lyttet til de konstruktive henvendelser, en række beboere er kommet med. Heriblandt en meget venlig nabo, der har foreslået at få vendt højttalere ud mod vandet, ligesom det skiftende lydniveau også har været genstand for kommentarer og ønsker. Der bliver lyttet – og man forsøger at tage højde for det hele – både på dette og fremtidige markeder, lyder det fra Christian Willesen, der samtidig udtrykker stor beklagelse for de gener, markedet måtte have forvoldt – og lover at skrue lidt ned denne gang.

Arrangøren slutter med en opfordring til, at man stadigvæk passer på hinanden og lytter til myndighedernes anbefalinger – medens han glæder sig over, at politiet ikke har haft grund til anmærkninger i forhold til Öresundsmarkedet.