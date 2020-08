Öresundsmarkedet takker af for i år

Weekendens marked på Drag-ør Havneplads markerede afslutningen på denne sommers udgaver af Öresundsmarkedet.

Skiftende vejrudsigter samt ustadigt vejr i løbet af fredagen afstedkom en spontan fælles samling af alle stadeholdere, som i fælleskab skulle beslutte, om søndagen – der på daværende tidspunkt i udsigterne så både regnvåd og ekstrem blæsende ud – skulle afblæses. Konklusionen blev dog at satse hele butikken på, at tingene ville ændre sig.

Christian Willesen, der er arrangør af markedet, valgte at omrokere placeringen af staderne på pladsen, så lodsmuseets bygninger kunne danne læ, og alle medvirkende krydsede både arme og ben for, at vejrudsigten ville holde tørvejr.

»Vi oplevede en vejrmæssig åbenbaring af bibelske dimensioner,« fortæller en leende Christian Willesen, da tungt regnvejr bevægede sig lige uden om pladsen fra alle sider og efterlod Öresundsmarkedet i det skønneste solskinsvejr.

Det er i øvrigt blevet bemærket fra mange af gæsternes side, at Öresundsmarkedet igennem alle tre sæsoner har haft en ekstrem heldig hånd, hvad vejret angår, og selv stadeholderne joker med, at man er glade for Dragør, for så behøver man ikke at tage sydpå.

Stort set hver eneste marked, der er blevet afholdt gennem tiden, har været begunstiget med sol fra en skyfri himmel, og det smitter af på humøret.

Både fredag og lørdag var der god stemning og et fornuftigt rykind af besøgende, men søndag, da De3Måske4 afsluttede arrangementet med et bal i strålende solskin, var der decideret magi i luften. En skøn blanding af lokale og udenbys markedsgæster havde indfundet sig på plasen, hvor der til orkestrets store glæde blev danset og sunget med.

»Vi elsker at lave marked i Dragør – og at kunne afslutte en god sæson, når alle, som i dette tilfælde i søndags, holder stemningen så højt i vejret, at man bare må give op og lade sig rive med. De3Måske4 fra Dragør er kongerne af hygge – det er simpelthen markedsstemning på højt niveau,« griner Christian Willesen.