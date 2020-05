Øvelse med afstand

På trods af at Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling i weekenden blev sat ned til en meter, er der alligevel undtagelser. Når man synger, er der nemlig større risiko for covid-19-smitte, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen i den forbindelse fortsat at holde to meters afstand. I Dragørkoret tog man endda ekstra forholdsregler ved at rykke udendørs i korets formand, Henrik Kruses, have og holde ekstra stor afstand, da de øvede i mandags, den 11. maj.