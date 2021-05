Øverst på podiet

Christian Rasmussen fulgte op på debuten forrige uge med at tage hans første sejr i Indy Pro 2000-serien

Racerkøreren fra Dragør, Christian Rasmussen, var den 24. og 25. april tilbage på banen, blot en uge efter han fik debut i Indy Pro 2000-serien.

Christian Rasmussen fik med flere banerekorder i de første to løb vist, at JHDD-teamet har fart på bilen. Han skulle dog helst overgå 13.- og 2.-pladsen fra debutweekenden, hvis han skulle holde liv i ambitionerne om det samlede mesterskab. Det bør dog lige nævnes, at den lidt skuffende 13.-plads kom efter en punktering, der tvang danskeren i pit til et hjulskifte.

Kvalifikationen

Banen, som de to løb skulle køres på, er en knap tre km lang bane i byen St. Petersburg i staten Florida.

Christian Rasmussen har kørt på banen flere gange i tidligere sæsoner, blandt andet sidste år, hvor han kørte i USF2000-serien.

»St. Petersburg er altid en speciel weekend, da det er et gadeløb. Det vil sige, at de spærrer en del af byen af med store betonmure, og så kører vi race, der hvor der til hverdag kører normal trafik. Hvis man laver den mindste fejl, er der kontant afregning,« fortæller Christian Rasmussen inden løbet.

Danskeren var optimistisk for sine chancer på banen.

»De sidste par år har jeg altid været hurtig i St. Petersburg, og at dømme ud fra vores første weekend på Barber Motorsports Park har vi en god mulighed for at køre med om topplaceringerne,« lød det fra Christian Rasmussen.

Et rødt flag forkortede kvalifikationsløbet, der blev kørt fredag den 23. april. Det lykkedes kun kørerne at få kørt seks–syv omgange – mens en enkelt kører kun fik gennemført tre omgange.

På trods af de manglende kvalifikationsomgange begyndte vis tendens at vise sig. Braden Eves, der vandt sæsonens første løb, og som inden tredje løb i sæsonen også førte det samlede mesterskab, var hurtigst. Bag ham kom Hunter McElrea, der med sin sejr i sæsonens andet løb, sagtens kan betragtes som nok en konkurrent til det samlede mesterskab.

Christian Rasmussen kørte kvalifikationen i fjerdebedste tid, blot 0,0243 sekunder langsommere, end Artem Petrov, der blev treer.

Det blev til en del flere omgange i kvalifikationen til weekendens andet løb, og her var Christian Rasmussen næsthurtigst. Han blev kun overgået af Hunter McElrea, der var sølle 0,0174 sekunder hurtigere.

Bag de to kom Reece Gold og Manuel Sulaiman. Braden Eves’ tid rakte denne gang til en 6.-plads.