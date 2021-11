Officiel åbning af Fars Legestue

De første fædre og børn fik lov til at boltre sig i de helt nye skummøbler, da Fars Legestue på Biblioteket i Hollænderhallen blev officielt indviet onsdag den 10. november.

Leg og sundhed

Legestuen er et tilbud, hvor fædre kan komme om onsdagen imellem kl. 13 og 15 og være sammen med deres børn og samtidig møde andre fædre. Og hver anden onsdag vil en sundhedsplejerske sidde klar til at svare på spørgsmål.

Fars Legestue, der findes flere steder i landet, er et initiativ fra projektet Far for livet. I Dragør er det biblioteket og sundhedsplejen, der er gået sammen om at skabe rammerne for legestuen.