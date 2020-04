Ole Hansen i kommunalbestyrelsen

Efter Allan Holsts bortgang fredag den 6. marts godkendte kommunalbestyrelsen på deres møde onsdag den 1. april, at Socialdemokratiets Ole Hansen indtræder i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendelse skulle ske efter styrelsesloven, der siger, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Ole Hansen, der efter sidste kommunalvalg blev valgt som førstesuppleant for Socialdemokratiet, er ikke nybegynder i politik. Han har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen i perioden 2009 til 2017. »Det er dejligt at få Ole med på holdet, selvom det er på en meget trist baggrund,« siger Socialdemokratiets gruppeformand, Nicolaj Bertel Riber, og han tilføjer: »Ole har været en aktiv førstesuppleant siden valget, og han har masser af erfaring fra sine tidligere perioder i kommunalbestyrelsen – så han kan gå lige ind i arbejdet.«

Beslutning udskudt

Ud over pladsen i kommunalbestyrelsen bestred Allan Holst en lang række andre poster. Han var førsteviceborgmester, han sad i Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, §17 stk. 4-udvalget om infrastruktur, Folkeoplysningsudvalget, i bestyrelserne for HOFOR og MOVIA, i valgbestyrelserne for folketingsvalg, EU-valg, folkeafstemninger og kommunale valg, i brugerrådet i Dragørs Aktivitetshus, i Museum Amagers bestyrelse samt i Grønt Råd. Derudover var han suppleant i Beredskabskommissionen, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, KL-delegeret, KL’s repræsentantskab og i politikredsrådet.

Det er valggruppen, der har til opgave at beslutte hvem, der skal indtræde på Allan Holsts plads på de nævnte poster. Gruppen består af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre.

Det er allerede blevet vedtaget, at Ole Hansen indtræder i Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget samt i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Beslutning om, hvem der overtager de øvrige poster, er blevet udskudt til næste kommunalbestyrelsesmøde, da de tre partier, som skal fordele posterne, ikke har haft mulighed for at mødes på grund af den ekstraordinære situation omkring covid-19.

TM