Eksisterende forhold i Dragør Havn – maj 2021

Nogle af problemerne med Dragør Havn er, at der er tre indsejlinger, som hver for sig sander til på grund af sandvandringen fra Sydstranden, der runder hjørnet ved Dragør Fort og lejrer sig langs dækmolen, hvor de tre indsejlinger befinder sig.

Særlig slemt er det ved indsejlingen til lystbådehavnen, hvor Dragør Kommune har bygget en stensætning, der rager ud mod nordøst fra fortet. Stensætningen skaber et idvande, hvor sandet lejrer sig.

Gennem årene har det kostet Dragør buler af penge til at holde disse sejlrender åbne.

Færgehavnen er klassificeret som en B-havn på grund af den store åbning ud til Øresund. Ved østlige vinde er havnen så urolig, at fartøjer under 40 fod ikke kan fortøje ved molerne uden at blive skamfilet.

Sandtangen, som ligger i havnen som et fremmed-element, er en rest fra dengang, man anlagde lystbådehavnen for private midler. Da man havde anlagt havnen med de tre broer, slap pengene op, og der var ikke midler til at fjerne sandtangen. Et af resultaterne er, at sandtangen spærrer for vandgennemstrømning i havnen.

I Dragør Havn er der stillestående vand til trods for, at der lige uden for havnen er der en kraftig nordgående strøm – »Sønden-vande«, som vi siger.

Den sandmængde, der i dag fylder den nordlige del af lystbådehavnen, er sammen med sandtangen et område, der aldrig har været udgravet. Sandet er ikke vandret igennem dækmolen – det har altid været der! Anvendes det fornuftigt kan det udjævnes på plænen vest for lystbådehavnen og danne grobund for en frodig blomstereng – helt efter Danmarks Naturfredningsforenings forskrifter ...

Lystbådehavnen har et landområde, som om vinteren rummer de både, der er på land, og om sommeren er en fin parkeringsplads, hvor bådejerne kan komme af med deres biler, når de er ude at sejle.

Færgehavnen rummer i dag en pontonbro som tankmole, den gamle færgemole og pullert samt en ny bro, der skaber ro i det inderste af havnen, hvor bådeværftet er flyttet ud. Lodseriet har her en pontonbro med plads til to lodsbåde, og ved færgemolen ligger det maritime hjemmeværn med et krigsskib.

I øvrigt viser luftfotoet, at der ikke er andre skibe i havnen. Det er alt for risikabelt at ligge her!

Dragør Gamle Havn er begrænset af Nordre Mole og Søndre Mole, som begge er stenmoler.

Inderst ligger Maglebys Havn og fiskerihavnen. Det er den del af havnen, turisterne og gæstesejlerne strømmer til. Det er her, der er havnemiljø præget af de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bortset fra fiskerihavnen er den gamle havn hjemsted for søsportsklubber, joller og lystfartøjer af enhver slags.

Som ensom majestæt ligger Dragør Fort med sin voldgrav, der er en formidabel jollehavn med egen indsejling.