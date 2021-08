Vi har modtaget:

Ombygning af havnen

Inspireret af TænkeTankens forslag om at samle alle tre indsejlinger og udvidelse af Dragør Havn har Dragør Kommune har bedt A1 Consult om forslag til ændring af havnen. A1 Consults oplæg (ill. 1) handler udelukkende om færgehavnen og Ny Havn. Hele projektet vil derfor ende med hver sin indsejling til Gammel Havn og til Gammle Færgehavn/Ny Havn. På grund af pengemangel overvejer kommunen at igangsætte 1. etape af dette projekt.

Det vil være en ualmindelig dårlig idé at udføre A1 Consults forslag til 1. etape, som ikke åbner for gennemsejling mellem færgehavnen og den nye lystbådehavn og ikke lukker indsejlingen til Ny Havn. I forslaget bruges der mange penge, og det løser slet ikke opgaven: At skaffe flere bådpladser og lukke indsejlingen til nye havn og dermed gøre den roligere.

Det vil være spild af penge, ikke at gøre Østmolen færdig med lukning af indsejlingen i samme omgang.

Der foreslås brugt mange penge til spunsvæg i jern på at tætne den østre mole. Nødvendigheden af denne spunsning betvivles, og det ligger måske i regi af klimasikring. Der vil måske kunne fås eksterne midler i forbindelse med den samlede løsning af Dragørs udfordring med stigende vandstand.

Desuden koster vedligehold af denne spunsning også regelmæssigt penge til udskiftning af offeranoder for at undgå tæring. Havnens nordre mole er jo heller ikke udført med spuns.

Flere bådpladser giver mange flere indtægter til havnen, og man sparer udgifter til årlig uddybning i indsejlingen til Ny Havn. Der er kraftig mangel på især større bådpladser i både Dragør og i hele øresundsregionen. Lånerenten er lav, og udgiften til projektet bliver derfor hurtigt tjent hjem igen.

Hvis hele projektet ikke kan igangsættes på grund af økonomi, foreslår jeg:

Drop spunsningen. Lav molen højere og luk indsejlingen i samme omgang Drop i første omgang idéen om at lave trafikhavnen om til A1-havn og behold molehovederne uændrede Lav flere bådpladser som TænkeTanken foreslår – eller se min tegning (ill. 2), hvor en ny mole med spunsning går lidt mod nord i færgehavnen og lukker af for bølger i Ny Havn. Der er en plads til mange nye bådpladser og en til store både på vestsiden. Gennemsejlingen til Ny Havn giver god vigeplads til modgående sejlads i »kanalen« Det skraverede område, hvor indsejlingen lå, kan give plads til opfyld for opgravet sand Drop idéen om servicebygning. De eksisterende faciliteter opfylder behovet fint. De fleste moderne både har alle faciliteter om bord Når flere både får fast plads i havnen, øges behovet for plads til vinteroplæg også. Man kan udvide oplægspladsen vest for fortet og syd for vejen til fortet. Der er nogle få både der i forvejen.

Det er min opfattelse, at dette forslag kan gennemføres til næsten samme pris som A1 Consult minimum forslag. Deres 1. etape, som de kalder »minimum« forslag, er helt uden mening og bør ikke fremmes. Så hellere vente til bedre tider.

Hvis Østmolen alligevel spunses og gøres klar til gående trafik som promenade, som A1 Consult anbefaler, så foreslår jeg, at spunsen beklædes med træ, så skibe kan fortøjes langsskibs og forbeholdes gæstesejlere. Adgangen til molen både for sejlere og turister kan sikres med en tre til fire meter høj oplukkelig bro i træ over indsejlingen til Forthavnen.

Rundt om fortet ligger mange små både, som blot kan sejle under broen. Broen skal dog åbnes for at give passage til de meget få skibe med større højde, som ligger i selve fortets havn. Denne løsning kan udføres billigt i træ – og løsningen fungerer fint i Rudkøbing Havn.

På længere sigt bør alle tre havne få fælles indsejling som angivet af TænkeTanken, som jeg 100% bakker op om.

Med venlig hilsen

Niels Hjorth

Bådejer i Dragør Havn – plads G30