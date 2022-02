Omdeling af Dragør Nyt

Tak til læserne for hjælpen – det nytter heldigvis!

I de seneste uger har vi fra Dragør Nyt arbejdet på at afdække udfordringer med omdelingen af avisen.

I den forbindelse har vi efterspurgt henvendelser fra læserne om specifikke problemer, og det har resulteret i en del henvendelser, som nu bliver behandlet af FK Distribution.

Fra redaktionens side vil vi gerne sige mange tak for jeres respons – det har heldigvis allerede givet positive resultater, både i form af aviser, der nu bliver omdelt korrekt, og i form af, at FK har lokaliseret, hvor en række konkrete problemer findes. Vi forventer derfor en snarlig bedring for de læsere, der har oplevet fejl i omdelingen.

Der er og har været bestem-te ruter, der oplever problemer, og desuden har der været en række tilfælde, hvor dele af ruter er omdelt forkert – hvilket er blevet klart for distributøren i lyset af jeres henvendelser, som nu bliver behandlet i systematiseret udgave.

Endvidere oplyser FK, at der i en række tilfælde er adresser, hvor budene har vanskeligt ved at finde den korrekte postkasse eller brevsprække. Derfor – hvis I skulle bo i en ejendom, hvor postkassen/brevsprækken kunne tænkes at være svær for et nyt bud at finde, så må I meget gerne give os konkret besked om, hvor man finder den. I disse tilfælde får FK og derigennem buddet så direkte besked om, hvordan forholdene er.

Det er også en god ide at tjekke efter, om man uden sin viden skulle stå registreret til ikke at ville modtage gratisaviser – det har også været tilfældet for nogle af de, der har henvendt sig.

Vi vil fortsætte vores fokus på at forbedre omdelingen i de kommende uger, så derfor gentager vi her opfordringen:

Hvis ikke avisen er kommet rettidigt frem – altså senest torsdag aften kl. 21.00 – vil vi sætte meget stor pris på, hvis I på omdeling@dragoer-nyt.dk vil sende os en kort e-mail indeholdende navn, adresse samt et telefonnummer – og oplysning om, hvad fejlen er: Er avisen udeblevet, eller er den kommet for sent – og i givet fald hvilken dag, den er kommet.

Red.